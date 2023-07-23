CHP Halk TV’nin musluğunu kesti! Canlı yayında fesih tepkisi: Kılıçdaroğlu açıklama yapsın

HABERİM YOKTU

Eski HALK TV çalışanı Serhat Uçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sözleşmeden haberinin olmadığını iddia etti.

Uçak, "HalkTv'de çalışırken, günler öncesinden davet edip sözleştiğimiz konuklar yayına kısa süre kala değiştirilip, yerine partili isimler geliyordu. Meğer partiyle anlaşma varmış. Bundan yayıncı olarak benim haberim yoktu. Öncelikle seyirci bu yayınların "reklam" olduğunu bilmeliydi" dedi.

GÜNAH ÇIKARMA

Uçak'ın bu açıklamasının altına tepki mesajları yağdı. Birçok kullanıcı "Senin bunu bilme ihtimalin yok. Orada çalışıyorsun ve maaşın muhtemelen o parayla ödeniyor" derken kimi kullanıcı ise "Şimdi günah çıkarmayın" sözleriyle tepki gösterdi.