CHP Halk TV'nin musluğunu kesti! Canlı yayında fesih tepkisi: Kılıçdaroğlu açıklama yapsın
CHP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında tavır alan Halk TV ile sözleşmesini iptal etti. Hemen hemen her medya kuruluşuna yandaş diyen Halk TV'nin CHP Genel Merkezi tarafından fonlandığı gözler önüne bir kez daha serildi. Gelirleri kesilen Halk TV ise saldırmaya başladı.
14 ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimete uğramasının ardından Ekrem İmamoğlu tarafından başlatılan değişim rüzgarı, sadece parti içini değil medyalarını da karıştırdı.
Halk TV, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı tavır alınca CHP para musluğunu kapadı.
CHP, HALK TV SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
CHP'nin Ankara 54. Noterliği'ne gönderdiği belge ile sözleşme tek taraflı olarak feshedildi.
Medyada büyük yankı yandıran bu adımdan sonra Halk TV'de sesler yükselmeye başladı.
CANLI YAYINDA CHP'YE İSYAN
Halk TV'de ilk etkilenen program, Serhan Asker'in sunduğu gündüz kuşağı Görkemli Hatıralar Programı oldu.
CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in de talimatı ile planlanan yerde program yapamayan Asker, canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü.
Eren Erdem'i hedef alan Serhan Asker, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin bir açıklama beklediklerini söyledi.
"EREN ERDEM'İN TALİMATIYLA PROGRAMIMIZ İPTAL EDİLDİ"
Asker şu şekilde isyan etti:
"Görkemli Hatıralar bir darbe yedi. 3,5 senedir yollardayız kar kış pandami demeden ülkemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Fakat bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğunu söyleyen birinin talimatıyla 40 Göz Hanı'nda program yapacaktık yaptırmadılar. Sizin programınız, halkın programı bugün böyle bir yasakla karşılaştı. Dün akşam o genel başkan yardımcısı program yapılmayacak dedi. Biz de izleyicimiz için programımızı açık alanda yapacağız.
Büyük bir kırgınlık içerisindeyiz ama susmayacağız. Ne yapmaya çalıştığını anlamadığımızı birinin kararıyla buradayız. Eren Erdem'in talimatıyla 40 Göz Hanı'nda yapılamıyor program. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ben bir açıklama bekliyorum. Onun talimatıyla mı yapıldı bunlar? Kılıçdaroğlu'na son dönemde nasıl destek verdiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Eren Erdem'in belediye başkanına verdiği talimatla programımız iptal edildi. Yasaklar nereye kadar? Bu konuda merak ediyorum Kılıçdaroğlu bir açıklama yapacak mı? Talimatı var mı? Onun demeyeceğini biliyorum ama bir yardımcı bu talimatı verdi ve belediye başkanı da çaresiz kaldı."
HABERİM YOKTU
Eski HALK TV çalışanı Serhat Uçak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sözleşmeden haberinin olmadığını iddia etti.
Uçak, "HalkTv'de çalışırken, günler öncesinden davet edip sözleştiğimiz konuklar yayına kısa süre kala değiştirilip, yerine partili isimler geliyordu. Meğer partiyle anlaşma varmış. Bundan yayıncı olarak benim haberim yoktu. Öncelikle seyirci bu yayınların "reklam" olduğunu bilmeliydi" dedi.
GÜNAH ÇIKARMA
Uçak'ın bu açıklamasının altına tepki mesajları yağdı. Birçok kullanıcı "Senin bunu bilme ihtimalin yok. Orada çalışıyorsun ve maaşın muhtemelen o parayla ödeniyor" derken kimi kullanıcı ise "Şimdi günah çıkarmayın" sözleriyle tepki gösterdi.
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