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Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na sert vurdu: Mezarlıklar vazgeçilmez olduğunu düşünenlerle dolu

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Giriş: 23.07.2023 21:16
14-28 Mayıs seçimlerinde büyük yara alan CHP, tarihinin en zorlu sürecini yaşıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan “değişim” kavgası katlanarak büyüyor. Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla görüşmesinin perde arkasına dair çarpıcı bilgiler kulislere sızdı. 4 saat süren toplantıda İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yaşanan söz düellosunun ayrıntılarını eski CHP’li Barış Yarkadaş anlattı. Kılıçdaroğlu'nun "Sen varsan ben yokum" demeye getiren İmamoğlu’na "geçmişi temiz biri olursa görevi bırakırım" diyerek çok tartışılacak bir yanıtı verdiğini söyledi. Karşılıklı restleşmeler sahne olan toplantıda İmamoğlu, "Hiçbir partide kimse vazgeçilmez değil" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Bu bir Britanya sözüdür. Britanya mezarlıkları vazgeçilmez olduğunu düşünenlerle doludur" sözleriyle resti çekti. "CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda bir aday arayışı yoktur; adayımız Sayın İmamoğlu’dur" diyen Kılıçdaroğlu, zoom cuntasına kalkışan İmamoğlu'na 'yerin belediye, haddini hududunu bil' ayarı da verdi. Kılıçdaroğlu bugün de Parti Meclisi'ni yani A Takımı’nı topladı. İmamoğlu’nun gizli toplantısına katılan kurmayları ile yüzleşti.
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