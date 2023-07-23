Azerbaycan'da FETÖ'ye şok operasyon! Aralarında Demokrasi ve Refah Partisi Genel Başkanı Gubad İbadoğlu da var
Azerbaycan'da, FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon yapıldığı ve aralarında Demokrasi ve Refah Partisi Genel Başkanı Gubad İbadoğlude bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığını bildirildi. İfade doğrultusunda İbadoğlu'nun ofisinde arama yapıldığı ve önemli belgelerin bulunduğu bildirildi.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiler doğrultusunda, ülkede FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
GUBAD İBADOĞLU GÖZALTINDA
Açıklamada, "Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Azerbaycan'da FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 kişiden biri Gubad İbadoğlu ile bağlantısı olduğuna dair ifade verdi. Bu ifadeye istinaden İbadoğlu'nun ofisinde arama yapıldı, davaya ilişkin önemli belgeler bulundu ve kendisi gözaltına alındı. Şu anda soruşturma devam ediyor." denildi.
Gözaltına alınan diğer kişilerin ise FETÖ'nün eğitim ve öğretim merkezlerinde uzun süre FETÖ propagandası yaptıkları ve gençlerin örgüte katılmasını sağladıkları tespit edildi.
ÖNEMLİ BELGELER BULUNDU
FETÖ'ye ait bürolar, matbaalar, eğitim merkezleri, yurt merkezi ve gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgütün mali tabloları, eylem planlarını yansıtan belgeler, FETÖ fikirlerini yayan radikal dini belgeler, bilgisayarlar, elektronik hafıza cihazları, banka kartları, çok miktarda sahte para ve ateşli silahlar ele geçirildiği belirtildi.
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