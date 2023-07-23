Azerbaycan’da FETÖ’ye şok operasyon! Aralarında Demokrasi ve Refah Partisi Genel Başkanı Gubad İbadoğlu da var

GUBAD İBADOĞLU GÖZALTINDA

Açıklamada, "Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Azerbaycan'da FETÖ ile bağlantılı kişilere yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 kişiden biri Gubad İbadoğlu ile bağlantısı olduğuna dair ifade verdi. Bu ifadeye istinaden İbadoğlu'nun ofisinde arama yapıldı, davaya ilişkin önemli belgeler bulundu ve kendisi gözaltına alındı. Şu anda soruşturma devam ediyor." denildi.