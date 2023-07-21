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FETÖ iltisaklı okulun faaliyetlerini durdurma kararı! Başkan Erdoğan'dan Liberya Cumhurbaşkanı Veay'e telefonda teşekkür

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Giriş Tarihi: 21.07.2023 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
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FETÖ iltisaklı okulun faaliyetlerini durdurma kararı! Başkan Erdoğan’dan Liberya Cumhurbaşkanı Veay’e telefonda teşekkür

Başkan Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LAYT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Veay'a memnuniyetlerini de ifade etti." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liberya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Corç Manne Veay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Liberya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi ve askeri alandaki mevcut iş birlikleri ele alındı.

FETÖ OKULLARI KAPATILDI

İletişim Baknalığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LAYT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Veay'a memnuniyetlerini de ifade etti.

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