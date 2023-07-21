FETÖ iltisaklı okulun faaliyetlerini durdurma kararı! Başkan Erdoğan’dan Liberya Cumhurbaşkanı Veay’e telefonda teşekkür

FETÖ OKULLARI KAPATILDI

İletişim Baknalığından yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, FETÖ iltisaklı "LAYT Uluslararası Okulu"nun faaliyetlerinin Liberya'da durdurulma kararı alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Veay'a memnuniyetlerini de ifade etti.