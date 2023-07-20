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FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bölge Sorumlusu yakalandı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

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Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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FETÖ’nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bölge Sorumlusu yakalandı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bölge Sorumlusu yakalandı.

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