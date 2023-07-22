Gerilimde son perde: CHP’de hafta sonu kılıçlar çekiliyor! Baba-Oğul yüzleşmesi...
CHP’de Ekrem İmamoğlu tarafından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı başlatılan “değişim” adı altında “darbe girişimi” video konferans toplantısının patlaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Kılıçdaroğlu tüm bu yaşananları katıldığı bir televizyon programında yorumladı. Kılıçdaroğlu, "CHP'nin değişime değil yenilenmeye ihtiyacı var." dedi. İmamoğlu tarafından tertip edilen online toplantıya da değinen Kılıçdaroğlu, "Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Tamamını seyretmedim. Etik olarak rahatsız edici" ifadelerine yer vermişti. CHP'de Cumartesi günü belediye başkanları ile bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu, Pazar günü ise parti Meclis'i ile toplanacak. Gerilim hattının tırmandığı CHP’de, Baba-Oğul yüz yüze gelecek mi? İşte detaylar…
CHP'de 14-28 Mayıs seçimlerinde elde edilen ağır yenilginin sancıları katlanarak büyüyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce "baba-oğul" pozları veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçimlerinin ardından adeta koltuk için kılıçları çekti.
BABA VE OĞULUN GERGİN HALLERİ BUGÜNLERİN SİNYALCİSİYDİ!
Gazetecileri atlatarak Ahlatlıbel'de görüşen ikili, 2 saatlik toplantı sonrası gergin halleri ve zoraki tebessüm edercesine verdikleri fotoğrafla gündem oldu.
BABA-OĞUL KAVGASI SOSYAL MEDYADA BÜYÜDÜ
Resmi sosyal medya hesabı üzerinden Adalet Yürüyüşü konu başlığında açıklama yapan Kılıçdaorğlu, "Yürüyüşümüz ülkemizin tüm mazlumları ve adalet arayan herkes içindi. Yüz yıllardır bu topraklarda verilen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olmuşsam ne mutlu bana. Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!" ifadelerini kullanmıştı.
CHP liderinin "Kimse bu yürüyüşün bir son olduğunu düşünmesin, bu yürüyüş bizim ilk adımımızdı!" sözleriyle Ekrem imamoğlu'na mesaj vermesi dikkatlerden kaçmadı.
CHP'Lİ ÖZCAN 'DEĞİŞİM' ÇAĞRILARINA FARKLI BİR BOYUT GETİRMİŞTİ
Başta Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimler Bay Kemal'e karşı baş kaldırırken, İmamoğlu "İktidar için değişim" adıyla bir internet sitesi kurdu. Tanju Özcan ise Bolu'dan Ankara'ya yürüyerek Kılıçdaroğlu'nun istifasını istemişti.
OĞULUN-BABAYA 'DARBE'Sİ! İFŞA GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEMİ SARSTI
CHP'de yüksek sesle "değişim" isteyen bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun A takımında yer alan eski yöneticilerle yaptığı çevrimiçi toplantının görüntüleri ifşa oldu...
CHP'NİN KASET KUMPASI SEVDASI
Zira Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olanlar kaset kumpasıyla bir bir devre dışı bırakılmıştı.
ÖZEL VE ÖZKOÇ'UN TİMSAH GÖZYAŞLARI
Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesinde TBMM'de yaptığı son grup toplantısında gözyaşlarına boğulan Özgür Özel ve Engin Özkoç, İmamoğlu'nun gizli toplantısına katıldı.
KILIÇDAROĞLU'NA BAŞ KALDIRDI! CHP'Lİ ÖZEL: KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİM
CHP'li Özgür Özel, kendini savundu, istifa etmeyeceğini söyledi ve "Konuşmaya devam edeceğim" dedi.
Engin Özkoç ise "Değişim insanların talebidir, İmamoğlu ile görüşüyorum" dedi.
"SAKLI GİZLİ SÖZÜ OLAN BİR İNSAN DEĞİLİM"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile bazı CHP'li milletvekillerinin Zoom toplantısıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Günaydın, herhangi bir televizyon programında söyledikleri ile toplantıda bahsettiklerinin aynı doğrultuda olduğunu belirtti.
Günaydın, "Saklı gizli sözü olan bir insan değilim, yıllardır da böyle davranıyorum. Hiçbir eylemim partimin ve ülkemin yararı dışında sonuç doğurmaz." Dedi.
BAY KEMAL'DEN ÜSTÜ KAPALI TEPKİ: ETİK OLARAK RAHATSIZ EDİCİ
İmamoğlu tarafından tertip edilen online toplantıya da değinen Kılıçdaroğlu, "Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Tamamını seyretmedim. Etik olarak rahatsız edici" ifadelerine yer vermişti.
"GİZLİ TOPLANTI" SONRASI HESAPLAŞMA ZAMANI
CHP'de Cumartesi günü belediye başkanları ile bir araya gelecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar günü ise parti Meclis'i ile bir araya gelecek.
A Haber'de yayınlanan Arka Plan programında Hukukçu Mustafa Çiçek, hafta sonu gerçekleşecek CHP toplantılarına yönelik açıklamalarda bulundu.
"BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANTISI ÇOK SERT GEÇECEK"
"Belediye başkanları toplantısının şu an çok sert geçeceği öngörülüyor. HDP ile hangi protokolleri gerçekleştirdiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na sorular yönelteceklerdir. Belediye başkanlarının, Kılıçdaroğlu'nu oldukça sıkıştıracağı bir toplantı gerçekleşecektir."
İmamoğlu'nun toplantıya katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken, katılım sağlaması durumunda Baba-Oğul arasında ne gibi tutum sergilenecek, öğrenilmesine artık saatler kaldı.
Ancak yaşanan son olaylar göz önüne alındığında, parti içinde yaşanan kaos, 'değişim' çağrıları, 'darbe toplantısı' planları gibi birçok etkenin bir araya gelmesi sert tartışmaların olacağı düşünülebilir.
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