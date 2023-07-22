22 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Malatya'da gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

Malatya'da gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.07.2023 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023
ABONE OL
Malatya’da gece yarısı deprem! AFAD 2023 son depremler listesi

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Malatya'da saat 02.03'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA