CHP’de derinleşen gizli toplantı tartışma! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ile görüşecek

Ekrem İmamoğlu'nun "zoom" üzerinden yaptığı gizli toplantıların ardından CHP'de "yüzleşme" başlıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün belediye başkanları ile bir araya gelecek. Toplantıya "değişim" isteyen Ekrem İmamoğlu da katılacak. Yarınki Parti Meclisi toplantısında ise kılıçların çekilmesi bekleniyor. CHP kulislerinde "taraflar arasında bir güç savaşı olacak" yorumları yapılıyor.

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