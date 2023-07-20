İYİ Parti’den 2024 yerel seçimleri için hazırlık: Tek başımıza seçime girecek gibi çalışmalara başladık

HDP ÜZERİNDE 6'LIYA: SİZE HAYATTA BAŞARILAR

6'lı masaya ithafen konuşan Akşener, "Birdenbire olağan şüpheli Meral Akşener ve İYİ Parti gündeme geldi. Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. Yani 45 ilde sayın Mansur Yavaş'la büyük çoğunluğu olan, CHP'den bir kişinin çağırılmadığı, sadece kendi seçmenimizin yer aldığı mitingler yaptık. 54 noktada bizzat çalıştık. Seçimlerde milletvekili adaylarımız bir oy Meral'e, bir oy Kemal'e diyerek oy istediler. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman derler ki insafınız kurusun. Anlıyorum eşitlemeye çalışıyorsunuz, anlıyorum korktunuz biraz ipin ucu kaçtı, korktunuz dengeliyorsunuz. Aynı İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir demeniz gibi. İyi bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.