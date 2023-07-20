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İYİ Parti'den 2024 yerel seçimleri için hazırlık: Tek başımıza seçime girecek gibi çalışmalara başladık

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Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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İYİ Parti’den 2024 yerel seçimleri için hazırlık: Tek başımıza seçime girecek gibi çalışmalara başladık

14 Mayıs seçimleri öncesi yaşanan sürece Meral Akşener'in yedili koalisyondan ayrılıp saatler sonra geri dönmesi damga vururken İYİ Parti'den yeni bir hamle daha geldi. CHP'de yaşanan iç savaş sonrası İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, "Seçime tek başımıza girecekmiş gibi, her ilde, her ilçede adaylarımızı tespit etmek için çalışmalara başladık" açıklamasını yaptı. İşte detaylar...

Seçimlerde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti.

DEĞİŞİM İSTEKLERİNİN ÖNÜNE GEÇME ÇABASI

CHP içinde Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi bazı isimler tarafından tepkiyle karşılanırken Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketi ile Tanju Özcan'ın Bolu'dan Ankara'ya yürümesi bunlardan sadece bazıları.

CHP'de yüksek sesle "değişim" isteyen bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu'nun A takımında yer alan eski yöneticilerle yaptığı çevrimiçi toplantının görüntüleri ifşa oldu.

Bu görüntüler CHP'de büyük bir iç karışıklık yaratırken seçimde milletvekili sayısı açısından büyük bir darbe alan İYİ Parti'de de gündem yerel seçimde aday olacak isimler.

"EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullanmıştı.

HDP ÜZERİNDE 6'LIYA: SİZE HAYATTA BAŞARILAR

6'lı masaya ithafen konuşan Akşener, "Birdenbire olağan şüpheli Meral Akşener ve İYİ Parti gündeme geldi. Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. Yani 45 ilde sayın Mansur Yavaş'la büyük çoğunluğu olan, CHP'den bir kişinin çağırılmadığı, sadece kendi seçmenimizin yer aldığı mitingler yaptık. 54 noktada bizzat çalıştık. Seçimlerde milletvekili adaylarımız bir oy Meral'e, bir oy Kemal'e diyerek oy istediler. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman derler ki insafınız kurusun. Anlıyorum eşitlemeye çalışıyorsunuz, anlıyorum korktunuz biraz ipin ucu kaçtı, korktunuz dengeliyorsunuz. Aynı İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir demeniz gibi. İyi bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ 81 İLDE ADAY ÇIKARMAK İÇİN HAZIRLANIYOR

CHP iç savaşla boğuşurken ve Akşener yaptığı konuşmada CHP'yi yerden yere vururken İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, yerel seçimlerde partinin 81 ilde kendi adayını çıkaracak şekilde planlama yaptığını belirtti.

'TEK BAŞIMIZA GİRECEKMİŞ GİBİ ÇALIŞMALARA BAŞLADIK'

Akburak, "Belediye başkan adaylarının belirlenme süreci için ekiplerin hazırlandığını ifade etti. Burak Akburak, "Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak seçime tek başımıza girecekmiş gibi, her ilde, her ilçede adaylarımızı tespit etmek için çalışmalara başladık. Doğru ve kazanacak adayla ilerlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

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