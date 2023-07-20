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Son dakika | Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

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Giriş Tarihi: 20.07.2023 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yaptığı resmi ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

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