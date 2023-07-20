İstanbul'da taksilere zam mı geldi? İstanbul'da taksi açılış indi - bindi ücreti 75 TL mi oldu?
"İstanbul'da taksi ücretlerine zam mı geldi, ne kadar oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul'da taksilerin indi-bindi diye bilinen en kısa mesafe ücretinin 75 TL olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar konuya ilişkin detayları öğrenmek istiyor. İşte, taksi zammı hakkında ayrıntılar...
"İstanbul'da taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu, zam mı geldi?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanmya başladı. İstanbul'da sarı taksilerin indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem yarattı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İstanbul'da taksi açılış ücreti 75 TL mi oldu? İşte, haberin detayları...
İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?
İstanbul'da taksilerin indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem yarattı. Ancak söz konusu zam hakkında resmi bir açıklama gelmedi.
İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
En son Ocak ayında yapılan zamla İstanbul'da taksilerin en kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkartılmıştı. Taksimetre açılış ücreti de 9,80 TL'den 12,65 TL'ye yükselmişti.
27 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK!
İstanbul'un ulaşım sektöründe önemli bir gündem maddesi olarak ortaya çıkan iddiaya göre, taksilerde yaygın olarak bilinen "indi-bindi" diye tabir edilen en kısa mesafe ücretine büyük bir zam yapılacağı gündeme geldi.
ANKARA'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM GELMİŞTİ
UKOME'de bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım 2021'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı.
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