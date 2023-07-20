İstanbul’da taksilere zam mı geldi? İstanbul’da taksi açılış indi - bindi ücreti 75 TL mi oldu?

"İstanbul'da taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu, zam mı geldi?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sorgulanmya başladı. İstanbul'da sarı taksilerin indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği iddiası sosyal medyada gündem yarattı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. İstanbul'da taksi açılış ücreti 75 TL mi oldu? İşte, haberin detayları...