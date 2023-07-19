Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü ve imzalar atıldı! 50.7 milyar dolarlık anlaşma

AL NAHYAN: HEDEF 40 MİLYAR DOLAR

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan, Türkiye ile gelecek süreçte ikili ilişkilerin çok daha iyi bir şekilde gelişeceğine inançlarının tam olduğunu belirtti.

Al Nahyan, Körfez turu kapsamında Abu Dabi'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti, El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Karşılama sonrası kısa bir konuşma yapan Al Nahyan şunları ifade etti:

"Gelişmekte olan tarihi ilişkilerimizin ne kadar önemli olduğuna huzurlarınızda vurgu yapmak istiyorum. Gelecek dönemde de ikili ilişkilerimizin çok daha iyi bir şekilde gelişeceğine olan inancım tamdır.

BAE, Türkiye'yi özellikle ticaret, teknoloji, enerji, güvenlik ve gıda konusunda ana partner olarak kabul ediyor. Geçen yıl petrol dışı ticaret hacmimiz yüzde 40 gelişme kaydetti. Gelecek 5 yılda 40 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz."





Bölgedeki gelişmeleri Türkiye'nin de yakından takip ettiğini, her iki ülkenin üzerine düşenin de bu gelişmeleri olumlu yönde desteklemek olduğunu aktaran Al Nahyan, "BAE olarak Türkiye-Mısır arasındaki ilişkilerin büyükelçilikler seviyesine çıkarılmasından memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Ankara ve Kahire arasındaki yakınlaşmayı tüm bölge için önemli bir gelişme olarak niteleyen Al Nahyan, ülkesinin dünyada ve bölgede barış ve istikrara vesile olacak tüm girişimleri desteklediğini kaydetti.

BAE tarafından Dubai'de kasım ayında düzenlenecek COP 28 İklim Konferansı'na Türkiye'nin etkin bir şekilde katılmasını önemsediklerini aktaran Al Nahyan, dünyayı gelecek kuşaklar için koruma adına, iklim ve çevre konusunda ortak çözümler üretebileceklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, dün Körfez turu kapsamında BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.

TÜRKİYE İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ARASINDA 50.7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün (19 Temmuz) gerçekleştirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir.

Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata varmışlardır. Söz konusu Ortak Mutabakat'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır.

Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır.