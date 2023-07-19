Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü ve imzalar atıldı! 50.7 milyar dolarlık anlaşma
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. İkili görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Al Nahyan nezaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Ayrıca Başkan Erdoğan’a Al Nahyan tarafından Devlet Nişanı takdim edildi. Zirveye dair açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, "Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız." dedi. Başkan Erdoğan "(Türkiye-BAE) Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız." mesajını verdi. Türkiye ile ekonomide hedefin 40 milyar dolar olduğuna işaret eden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ise "Önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin gelişeceğine inancım tamdır." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmede ise "BAE ile toplam tutarı 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştır." denildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkan Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın, El Vatan Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.
Başkan Erdoğan, tören kıtasını selamladı.
Heyetlerini birbirine takdim eden Başkan Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
Başkan Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A DEVLET NİŞANI TAKDİM EDİLDİ
Başkan Erdoğan'a Al Nahyan tarafından Devlet Nişanı takdim edildi.
Başkan Erdoğan ve Al Nahyan daha sonra ise 30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi (COP28) için hazırlanan bileklikler ile poz verdi.
Ayrıca Al Nahyan, Başkan Erdoğan'ı zirveye davet etti.
13 ANLAŞMAYA İMZALAR ATILDI
İkili görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan nezaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.
Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında 13 anlaşma imzalandı.
BAŞKAN ERDOĞAN, BAE'DE HEYETLERARASI GÖRÜŞMEDE KONUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacaklarını belirterek, "Anlaşmanın, iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, El Vatan Sarayı'nda iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeye katıldı.
Burada konuşan Başkan Erdoğan, Abu Dabi'yi yeniden ziyaret etmekten bahtiyar olduğunu dile getirerek, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Al Nahyan'a teşekkür etti.
BAE ile diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümünde yakın diyalog ve işbirliğinin gelişiminden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Erdoğan, imzalanacak ortak mutabakat metni ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkmış olacağını söyledi.
Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız. Anlaşmanın, iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. İmzalanacak yeni metinlerle işbirliğimizin ahdi zemini güçlenecek. Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz."
BAE'nin Uluslararası Anadolu Kartalı 2023 Tatbikatı'na 4 adet F16 ve 80 kişilik personelle katılmasının savunma alanındaki ilişkilerin somut örneği olduğunu belirten Erdoğan, Abu Dabi'de düzenlenen IDEX ve NAVDEX Savunma Sanayi Fuarlarına Türkiye'den sağlanan yoğun katılım ve Türk firmalarına gösterilen ilginin de memnuniyet verici olduğunu söyledi.
"İŞBİRLİĞİ İLERİ GİDECEK"
Başkan Erdoğan, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF ile bu işbirliğinin ileri gideceğinin altını çizerek, Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarı'na "onur konuğu" olarak davet edilmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Abu Dabi'de Türk Kültür Merkezinin açılışını bu sene içinde yaparak, bu işbirliğini taçlandırmak istediklerini dile getiren Başkan Erdoğan, alınacak kararların ve muhtelif alanlarda imzalanacak anlaşmaların hayırlı olmasını diledi.
AL NAHYAN: HEDEF 40 MİLYAR DOLAR
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan, Türkiye ile gelecek süreçte ikili ilişkilerin çok daha iyi bir şekilde gelişeceğine inançlarının tam olduğunu belirtti.
Al Nahyan, Körfez turu kapsamında Abu Dabi'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti, El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.
Karşılama sonrası kısa bir konuşma yapan Al Nahyan şunları ifade etti:
"Gelişmekte olan tarihi ilişkilerimizin ne kadar önemli olduğuna huzurlarınızda vurgu yapmak istiyorum. Gelecek dönemde de ikili ilişkilerimizin çok daha iyi bir şekilde gelişeceğine olan inancım tamdır.
BAE, Türkiye'yi özellikle ticaret, teknoloji, enerji, güvenlik ve gıda konusunda ana partner olarak kabul ediyor. Geçen yıl petrol dışı ticaret hacmimiz yüzde 40 gelişme kaydetti. Gelecek 5 yılda 40 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz."
Bölgedeki gelişmeleri Türkiye'nin de yakından takip ettiğini, her iki ülkenin üzerine düşenin de bu gelişmeleri olumlu yönde desteklemek olduğunu aktaran Al Nahyan, "BAE olarak Türkiye-Mısır arasındaki ilişkilerin büyükelçilikler seviyesine çıkarılmasından memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim." dedi.
Ankara ve Kahire arasındaki yakınlaşmayı tüm bölge için önemli bir gelişme olarak niteleyen Al Nahyan, ülkesinin dünyada ve bölgede barış ve istikrara vesile olacak tüm girişimleri desteklediğini kaydetti.
BAE tarafından Dubai'de kasım ayında düzenlenecek COP 28 İklim Konferansı'na Türkiye'nin etkin bir şekilde katılmasını önemsediklerini aktaran Al Nahyan, dünyayı gelecek kuşaklar için koruma adına, iklim ve çevre konusunda ortak çözümler üretebileceklerini belirtti.
Başkan Erdoğan, dün Körfez turu kapsamında BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.
TÜRKİYE İLE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ ARASINDA 50.7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün (19 Temmuz) gerçekleştirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir.
Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata varmışlardır. Söz konusu Ortak Mutabakat'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır.
Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır.
BAE-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Türkiye, zengin petrol yataklarının yanı sıra turizm ve yüksek teknoloji gibi alanlardaki yatırımlarıyla öne çıkan BAE'nin en büyük 10 ticari ortağı arasında yer alıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'ın ardından bugün BAE'yi ziyaret ediyor.
Türkiye ve BAE arasında son 2 yılda artan ziyaretlerin ikili işbirliği ve ortaklığa yansımalarını derlendi.
LİDERLERİN YAKIN ZAMANDA ARTAN KARŞILIKLI ZİYARETLERİ
BAE ve Türkiye arasında özellikle Kovid-19 salgını sonrası ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği başladı.
Diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi için bu süreçte ilk ziyareti gerçekleştiren BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan oldu.
Al Nahyan, 18 Ağustos 2021'de Ankara'da Başkan Erdoğan ile görüştü.
Uzun bir aradan sonra BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Zayid Al Nahyan da 24 Kasım 2021'de Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Buna karşılık Başkan Erdoğan 14 Şubat 2022'de Abu Dabi'de temaslarda bulundu.
BAE lideri Al Nahyan ve Erdoğan, geçen martta ise video konferans aracılığıyla bir zirve gerçekleştirdi.
Bu zirvenin ardından Al Nahyan, 10 Haziran'da "iki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme ve ekonomik ortaklıklarını ilerletme" amacıyla İstanbul'a geldi.
İki lider aynı günün akşamında Manchester City ile Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını izledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 22 Haziran'da Abu Dabi'deki temasları kapsamında Al Nahyan ile bir araya geldi.
Erdoğan ise Al Nahyan'la İstanbul'daki buluşmasından yaklaşık 40 gün sonra bugün Abu Dabi'de temaslarda bulunuyor.
TÜRKİYE'YE YATIRIM İÇİN 10 MİLYAR DOLARLIK FON
Erdoğan ve Al Nahyan arasında son 2 yılda gerçekleşen karşılıklı ziyaretlere, imzalanan anlaşmalar damga vurgu.
Al Nahyan'ın Kasım 2021'deki ziyaretinde iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.
Abu Dabi ve Ankara arasında, Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu arasında Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı gibi önemli anlaşmalar yapıldı.
Ayrıca, BAE, Kasım 2021'de, Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdığını duyurdu.
Başkan Erdoğan'ın Şubat 2022'deki Abu Dabi ziyaretinde de yeni anlaşmalara imza atıldı. Bu ziyaret sırasında savunma sanayisi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı.
TİCARET HACMİNİN 40 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI HEDEFİ
BAE ve Türkiye arasındaki petrol dışı ticaret hacminin her geçen yıl katlanarak artmasının temellerini atmak için Abu Dabi'de 3 Mart'ta "Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" imzalandı.
Ortaklık Anlaşması çerçevesinde BAE'de yaklaşık 25 bin, Türkiye'de ise 100 bin istihdam sağlanması hedefleniyor.
Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, 2022'de Türkiye-BAE arasındaki petrol dışı ticaret hacminin yaklaşık 19 milyar dolar olduğunu, iki ülkenin bunu 5 yılda 40 milyar dolara yükseltmek için çabaladığını söylemişti.
Açık kaynaklara göre iki ülke arasındaki petrol dışı ticaret hacmi 2021'de ise 13 milyar dolar civarındaydı.
BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri de dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki toplam petrol dışı ticaret, 2021'e göre yüzde 40, 2020'ye göre ise yüzde 112 artarak, 2022'de yaklaşık 19 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'yi BAE'nin en büyük 10 ticaret ortağı arasında en hızlı büyüyen ortağı haline getirdi." ifadelerini kullanmıştı.
DEPREM YARDIMLARI
BAE, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye hızla yardım elini uzatan ülkeler arasında yer aldı.
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar nakdi yardım yapılacağını duyurdu.
Devlet Başkanı Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek de depremzedeler için 13 milyon 600 bin dolar yardımda bulundu.
Al Nahyan'nın talimatıyla 7 Şubat'ta başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında Türkiye'ye 906 ton gıda, tıbbi malzeme ve çadırlardan oluşan 58 yardım uçağı gönderildi.
BAE ulusal hava yolu şirketi Emirates, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım malzemesi ulaştırmak için Dubai'den İstanbul'a hava köprüsü kurdu. Deprem bölgesine 134 kişilik 3 arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Abu Dabi, 13 Şubat'ta Gaziantep'te 4'ü yoğun bakım olmak üzere 54 yatak kapasiteli sahra hastanesi kurduğunu duyurdu. Hatay'da ise 200 yataklı bir mobil hastane inşa edildi.
Erdoğan, BAE Savunma Bakanlığı Müşterek Harekât Komutanlığı bünyesinde yer alan "Yiğit Süvari 2" ekibine, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti Fedakârlık Madalyası verdi.
KÜLTÜREL İLİŞKİLER
İki ülke arasındaki işbirliğinin ivme kazandığı alanlardan biri de kültürel ilişkiler.
Türkiye ile BAE arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türkiye, 32. Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarı'nın (ADIBF) "Onur Konuğu" oldu.
ADIBF'in onur konuğu olan Türkiye, Abu Dabi'de 22-28 Mayıs'ta düzenlenen fuarda Türkçeden Arapçaya çevrilen kitapları okuyucularla buluşturma fırsatı buldu.
Aynı zamanda ADIBF, Twitter hesabından paylaştığı bir video klip ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini sosyal medyada yüz binlerce kişiye ulaştırdı.
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