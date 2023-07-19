Whatsapp çöktü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama: Global kaynaklı kesintiler yaşanmaktadır

WHATSAPP DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Android platformda karşılaşılan bu hata aslında kullanıcının mobil cihazı ile ilgili bir sorundur. Aslında bu hatayı birkaç adımda çözmek mümkün.

"WhatsApp durduruldu" hatasının çözümü için telefonunuzdan Ayarlar > Uygulamalar > WhatsApp yolunu izleyin ve "Önbelleği Temizle"yi seçin. Daha sonra telefonunuzu yeniden başlatın.