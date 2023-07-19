Whatsapp çöktü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama: Global kaynaklı kesintiler yaşanmaktadır
Türkiye'de ve dünyada en sık kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a erişim sağlanamıyor. Milyonlarca kişinin günlük iletişim aracı olan Whatsapp'ta yaşanan soruna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Durum Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip edilmektedir." denildi.
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp'ta erişim sorunu yaşandı.
WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?
Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girerek sevdikleriyle iletişim kurmak isteyenler, uygulamaya erişimde zorluk yaşadı. Whatsapp tarafından soruna ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmazken, yaşanan sorunun ilerleyen saatlerde çözülmesi bekleniyor.
WHATSAPP DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?
Android platformda karşılaşılan bu hata aslında kullanıcının mobil cihazı ile ilgili bir sorundur. Aslında bu hatayı birkaç adımda çözmek mümkün.
"WhatsApp durduruldu" hatasının çözümü için telefonunuzdan Ayarlar > Uygulamalar > WhatsApp yolunu izleyin ve "Önbelleği Temizle"yi seçin. Daha sonra telefonunuzu yeniden başlatın.
BAKAN YARDIMCISI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA
Whatsapp'ta yaşanan sorunun ardından Bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan da bir açıklama geldi. Sayan, "Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Durum Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.
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- Whatsapp çöktü! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama: Global kaynaklı kesintiler yaşanmaktadır
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