CHP'li Murat Bakan'dan "depresyondayız" itirafı! Milli iradeye ve AK Parti seçmenine kin kustu

"DEPRESYONDAN ÇIKAMADIK"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan mağlubiyetin ardından çalkantılı günler geçiren CHP'de hareketlilik devam ediyor.

CHP'de yaşanan son olayları değerlendiren Bakan, "Biz muhalefet olarak ciddi anlamda kendi içimizde tartışmalar yaşıyoruz. Ağır bir seçim yenilgisi artık. Hala onun depresyonundan çıkamadık. Ancak CHP'siz bir muhalefet, muhalefetsiz bir Türkiye mümkün değil." ifadelerini kullandı.