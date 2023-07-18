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CHP'li Murat Bakan'dan "depresyondayız" itirafı! Milli iradeye ve AK Parti seçmenine kin kustu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023
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CHP’li Murat Bakan’dan depresyondayız itirafı! Milli iradeye ve AK Parti seçmenine kin kustu

Seçimlerde arkasına HDP'yi almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken CHP içindeki kaos her geçen gün büyüyor. Değişim çağrılarına kulak asmayan Kılıçdaroğlu 'mücadeleye devam' mesajı verirken CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan bir itiraf geldi. Bakan "Depresyondan çıkamadık" ifadelerini kullanırken seçilmiş hükümete ve AK Parti seçmenine de hakaret etti. İşte detaylar...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDP desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken mağlubiyetin faturasını MYK ve danışmanlarına kesti.

"AĞIR BİR YENİLGİ DEĞİLDİ"

Kılıçdaroğlu ayrıca söylemleriyle 'değişim' temasıyla yola çıkan Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan'a da "mücadeleye devam edeceğim" mesajını verdi.

Seçimlerden 12 gün sonra ekranlara çıkabilen Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Ağır bir yenilgi olarak görmek kabul edilemez" ifadelerini kullanarak mağlubiyeti yine meşrulaştırmaya çalıştı.

ANKET FİRMALARI KANDIRDI

Kılıçdaroğlu ayrıca "Tabi biz kazanacağımıza inanıyorduk sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inanıyorduk." ifadeleriyle adeta anket firmaları tarafından kandırıldıklarını itiraf etti.

"DEPRESYONDAN ÇIKAMADIK"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan mağlubiyetin ardından çalkantılı günler geçiren CHP'de hareketlilik devam ediyor.

CHP'de yaşanan son olayları değerlendiren Bakan, "Biz muhalefet olarak ciddi anlamda kendi içimizde tartışmalar yaşıyoruz. Ağır bir seçim yenilgisi artık. Hala onun depresyonundan çıkamadık. Ancak CHP'siz bir muhalefet, muhalefetsiz bir Türkiye mümkün değil." ifadelerini kullandı.

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Mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirten Bakan, "Silkinmemiz lazım. Bunu söylemek bile kötü ama düştüğümüz yerden ayağa kalkmamız lazım. Aksi taktirde bu gericilere, bu yobazlara, bu hırsızlara, bu yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız. Evet seçimi kaybettik ama bunlara bırakmayacağız bu ülkeyi." dedi.

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