Başkan Erdoğan'a hakaret eden Merdan Yanardağ hakkında 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası talebi
Terörist başı ve bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük istemesinin ardından tutuklanan Merdan Yanardağ'ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yargılandığı davada mütalaa verildi. Savcı Yanardağ hakkında 8 yıl 2 aya kadar hapis talep ederken, taraf avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
Terörist başı ve bebek katili Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü istemesinden kaynaklı tutuklu bulunan Gazeteci Merdan Yanardağ'ın bir gazetedeki yazısında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna ile müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Erem Gençer katıldı.
MÜTALAA SONRASI BEYANDA BULUNULACAK
Müşteki avukatı Gençer'in, sanık hakkındaki şikayetlerinin sürdüğünü, davaya katılma talepleri olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söylemesinin ardından söz alan sanık avukatı, mütalaa açıklandıktan sonra beyanda bulunacaklarını kaydetti.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın Birgün adlı gazete ve gazetenin internet sitesinde 10 Nisan 2022 ila 29 Mayıs 2022 arasında 7 bölüm halindeki "Faşizm ve İslami Faşizm" yazılarının eser sahibi olduğunu belirtti.
8 YIL 2 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Sanığın yedinci yazısının içeriğinde Cumhurbaşkanı'nın adını zikrederek, "seçimlerde hile yapmak, millet iradesine el koymak" gibi ithamlarda bulunduğu aktarılan mütalaada, sanığın "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi.
Müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, taraf avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
Öte yandan, Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklu olduğu davaya İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ekim'de başlanacak.
DEPREMZEDELERİ DE HEDEF ALMIŞTI
Merdan Yanardağ, depremin yaşandığı bölgeyi 'dindar' ve 'gelenekçi' olarak tanımlayarak muhafazakar seçmeni hedef almıştı. "Türkiye'de bilim ve akıldan kopan muhafazakar bir yönetim var" sözleriyle rezilliğini perçinleyen Yanardağ, AK Parti'ye 'cihadist terör örgütü' benzetmesinde bulundu.
BEBEK KATİLİNİ SAVUNDU
Tele 1 ekranında açıklamalarda bulunan CHP yandaşı Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri sürdü.
ÖCALAN'A GÜZELLEME
Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri süren Yanardağ, terörist başının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.
Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı;
"İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."
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