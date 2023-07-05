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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a övgü dizen Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraza mahkemeden ret

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Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
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PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a övgü dizen Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna itiraza mahkemeden ret

CHP tarafından fonlanan TELE1 kanalında yayın yönetmeni olarak görev yapan Merdan Yanardağ, PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a methiyeler dizmiş ve skandal sözleri sonrası başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Avukatları Yanardağ'ın tutukluluğuna itiraz ederken, mahkeme itirazla ilgili kararını verdi.

CHP'nin fondaş kanalı TELE1'de Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Merdan Yanardağ, terörist elebaşı Abdullah Öcalan övgüsünün ardından tutuklanmıştı. Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

ÖCALAN'A 'FİLOZOF' GÜZELLEMESİ
CHP tarafından fonlanan TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ geçtiğimiz haftalarda bebek katili Abdullah Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri sürerek teröristbaşının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.

PKK elebaşını güzelleyen Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı: "İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

MERDAN YANARDAĞ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Yanardağ dün gözaltına alındı. Emniyet ve savcılıktaki işlemleri tamamlanan Yanardağ tutuklandı.

CHP ve HDP ile FETÖ'cülerin arka çıktığı Merdan Yanardağ'ın avukatları tutukluğu itiraz etti. İtiraz dilekçesinde kararın Anayasa'ya ve hukuka aykırı olduğu, kaldırılması gerektiği savunululdu.

MERDAN YANARDAĞ'A ŞOK: İTİRAZ REDDEDİLDİ
Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Haziran'da Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Öcalan'a ilişkin açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında 28 Haziran'da tutuklanan Merdan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna tutukluluğa itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi, şüphelinin üzerine yüklenen suça ilişkin suç şüphesini gösteren olguların mevcudiyeti, tutuklulukta kaldığı süre, tutukluluğunun devamının ölçülü olması, kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunması ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını dikkate alınarak İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararını usul ve yasaya uygun buldu.

Mahkeme, şüpheli avukatı Durna'nın tutuklama kararına itiraz yönündeki talebinin reddine hükmetti.

CHP HDP FETÖ MERDAN YANARDAĞ'A SAHİP ÇIKIYOR!
Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ve firari FETÖ'cüler Merdan Yanardağ'a sahip çıkıyor! PKK elebaşını güzelleyen Yanardağ'ın tutuklanmasını basın özgürlüğüne müdahale olduğunu iddia eden CHP'liler ve FETÖ'cüler tutukunun kararını veren hakimi de hedef gösterdi.

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