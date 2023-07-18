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Dünyanın dört bir yanında diplomasi! Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaretin artırılması hedefleniyor

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Dünyanın dört bir yanında diplomasi! Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaretin artırılması hedefleniyor

Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla başkent Saraybosna'da iki ülkenin iş insanları arasında toplantı düzenlendi. Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı Marinkovic, "Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ticaret de sürekli artıyor." ifadesini kullandı.

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