Son dakika | Kayseri’de 15 askerin şehit olduğu terör saldırı davasında karar





DOSYALAR BİRLEŞTİ



Yargıtay'ın kısmen bozma kararı vermesi sonrası Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Ferhat Tekiner ile diğer 4 sanığın ek iddianame kapsamında yargılandıkları dava ile Yargıtay'ın kısmen bozma kararı verdiği dava dosyasının birleştirilmesine kararı verdi, sanıkların dosyası, Ferhat Tekiner'in yargılamasının yapıldığı dava dosyası ile birleştirildi.



Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve Ferhat Tekiner'in yakalanıp Türkiye'ye getirildiği 23 Ekim 2020'den bugüne kadar geçen 998 gün sonra davanın karar duruşması görüldü. Salonda tutuklu sanıklardan Ferhat Tekiner hazır bulunurken, Mehmet A. ve Barış K. bulundukları cezaevinden, tutuksuz sanıklardan polis memuru M.Ö., Seyfettin A., Mehmet Y. Mehmet O. ise bulundukları şehirlerin adliyelerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.



Sanıklardan Ferhat Tekiner son savunmasında, "Kendi isteğimle teslim oldum. Basın hakkımda yalan haber yaptı. Ben devletçi birisiyim. Terörle alakam yok. Benim uzmanlık alanım oto hırsızlığı. Devletime karşı boynum kıldan incedir. Kenan Çiçek beni kandırdı. Ona araç sattım, başka bir şey de yapmadım. Terör suçundan beraatimi istiyorum. Bana hırsızlık suçundan ceza verin" dedi.



Diğer sanıklarda üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.