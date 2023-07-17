İzmir’de kentsel dönüşüm skandalı! AK Parti’den önemli çağrı: Çaresiz hissediyorsanız yardımcı olmaya hazırız

Toplantının ana gündem maddesi ise "eksik demir ve hatalı beton" kullanımıyla gündeme gelen Karşıyaka-Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün rapor hazırladığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yıkılacağını duyurduğu alan için "rapor" krizi patlak vermişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nce hazırlanan ikinci raporun "siyasi bir rapor" olduğunu savunmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Partili Hamza Dağ, hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e hem de CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na "geçiştirmeyin" mesajı verirken yardım teklifinde bulundu.