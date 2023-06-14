14 Haziran 2023, Çarşamba
İzmir'de kentsel dönüşüm rezaleti! CHP'li Tunç Soyer'e tepkiler sürüyor: Tarihin en büyük skandalı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettiği toplu konut inşaatının eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle mühürlenmesi kent ve ülke gündemine bomba gibi düştü. Tunç Soyer'in insan hayatını hiçe sayan bu skandalına tepkiler yağdı.
Giriş Tarihi: 14.06.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 08:52
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