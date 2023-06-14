İzmir’de kentsel dönüşüm rezaleti! CHP’li Tunç Soyer’e tepkiler sürüyor: Tarihin en büyük skandalı

Büyükşehir kentsel dönüşüm faaliyeti yapacak, yaptığı inşaat demir ve beton eksikliğinden mühürlenecek. Buna demir ve beton hırsızlığı derler. Bu olay nasıl çıktı ortaya? Bir milletvekilimiz paylaşım yapınca çıktı" diye konuştu.