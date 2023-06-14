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Haberler Galeri İzmir'de kentsel dönüşüm rezaleti! CHP'li Tunç Soyer'e tepkiler sürüyor: Tarihin en büyük skandalı

İzmir'de kentsel dönüşüm rezaleti! CHP'li Tunç Soyer'e tepkiler sürüyor: Tarihin en büyük skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettiği toplu konut inşaatının eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle mühürlenmesi kent ve ülke gündemine bomba gibi düştü. Tunç Soyer'in insan hayatını hiçe sayan bu skandalına tepkiler yağdı.

Giriş Tarihi: 14.06.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 08:52
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İzmir’de kentsel dönüşüm rezaleti! CHP’li Tunç Soyer’e tepkiler sürüyor: Tarihin en büyük skandalı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı oturumuna Örnekköy'de yaşanan kentsel dönüşüm skandalı damga vurdu. Oturumda söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, birilerinin kendi ikbali için kurumsal kimlikleri kullandığını öne sürdü.

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İzmir’de kentsel dönüşüm rezaleti! CHP’li Tunç Soyer’e tepkiler sürüyor: Tarihin en büyük skandalı

İzmir'in en temel sorunlarından birisinin deprem ve kentsel dönüşüm olduğunu belirten Hızal, "İzmir Büyükşehir Belediyesi 10 yılı aşkın süredir kentsel dönüşüm çalışması içinde.

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İzmir’de kentsel dönüşüm rezaleti! CHP’li Tunç Soyer’e tepkiler sürüyor: Tarihin en büyük skandalı

Belediye 150 yıllık tarihindeki en büyük skandala imza attı. Bu işi yapmak ve yaptırmak adına birilerinin apar topar kooperatif kurarak o işleri nasıl aldığı muamma. O kooperatiflerin hangi firmalara işleri verdiği muamma.

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İzmir’de kentsel dönüşüm rezaleti! CHP’li Tunç Soyer’e tepkiler sürüyor: Tarihin en büyük skandalı

Biz bunu defalarca dile getirdik. İZBETON ile kooperatifler arasında imzalanmış sözleşmeleri istedik vermediler. Sonra ne oldu? İzmir Büyükşehir Belediyesi demir hırsızı, beton hırsızı damgası yedi.

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İzmir’de kentsel dönüşüm rezaleti! CHP’li Tunç Soyer’e tepkiler sürüyor: Tarihin en büyük skandalı

Büyükşehir kentsel dönüşüm faaliyeti yapacak, yaptığı inşaat demir ve beton eksikliğinden mühürlenecek. Buna demir ve beton hırsızlığı derler. Bu olay nasıl çıktı ortaya? Bir milletvekilimiz paylaşım yapınca çıktı" diye konuştu.