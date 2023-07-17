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Datça'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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Datça’da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Son dakika haberi...Muğla'nın Datça ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, makilik ile ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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