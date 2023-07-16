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15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde camilerden selalar yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2023 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
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15 Temmuz’un 7. yıl dönümünde camilerden selalar yükseldi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki kalleş darbe girişiminin yıl dönümünde, Türkiye'nin birlik sembolü haline dönüşen selalar Türkiye'deki tüm camilerden bir kez daha yankılanıyor.

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