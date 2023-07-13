Ankara halkından Yavaş büyük tepki: Bırak metro yapmayı merdivenleri bile çalıştıramadın
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent'e kazandıracağını iddia ettiği 58 kilometrelik metro sözünü geçen 4 yıla rağmen tutmadı. Bununla da yetinmeyen Yavaş, Ankara metrolarında çalışmayan yürüyen merdivenler sorunuyla da, vatandaşa eziyet olmuş durumda. Bozuk merdivenlerle metrolarda büyük sıkıntı çeken Ankara halkının hedefinde CHP'li Yavaş var.
ABB Bakanı Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Başkanlık yapacağı 5 sene içerisinde 58 kilometre metro hattı yapacağının sözünü vermişti. Ancak Başkan Yavaş metro yapmak için hala somut bir adım atamazken, mevcut metro girişlerinde kullanılan yürüyen merdivenlerin bakımsızlık nedeniyle çalışmaması Ankaralılar'ı çileden çıkardı.
Ankaralılar bu duruma isyan ederken, "Yavaş önümüzdeki yerel seçimleri kazanmayı unutsun. Böyle basit bir işi bile yapamayan kişiye oy mu verilir?" diye tepki gösterdiler.
Ankaralıların en büyük çilesi haline gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği 4 yılda ne verdiği sözleri tutabildi ne de var olanı koruyabildi. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde 58 Kilometre metro sözü veren Yavaş bu sözü için de hiçbir somut adım atmayıp suçu Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'na atmayı tercih etti.
SUÇU ÖNCEKİ YÖNETİME ATTI
Başkan Yavaş, önceki dönemlerde yapılan ve Ankaralıların yoğun olarak kullandığı metro girişlerindeki yürüyen merdivenlerin bakımlarını bile yapamadı. Özellikle engelli vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan yürüyen merdivenlerin çalışmaması büyü tepki topladı.Gelen tepkilerden sonra ABB tarafından yapılan açıklamada suç yine önceki dönemlere atıldı. Söz konusu açıklamada "Yurt dışında imal edilen ve ithal edilmesi iki-üç ayı bulabilen el bandı ve zincirlerin temini önceki dönemden kaynaklı olarak ne yazık ki sağlanamamıştır" ifadeleri kullanıldı.
YAVAŞ'A VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI
Dursun Eker: "Metrolar Ankara'nın en işlek yerleri olmasına rağmen metro girişlerindeki yürüyen merdivenler doğru düzgün çalışmıyor. Birgün aşağı inemiyorsunuz, bir başka gün de yukarı çıkamıyorsunuz. İnsanlar metrolardan çıkarken çalışmayan yürüyen merdivenler nedeniyle nefes nefese kalıyorlar. Ankara'da yaşanan her sıkıntının da kendilerinden önceki döneme dayandırılması ayrı bir olay. 'Biz yapamıyoruz' demiyorlar 'bizden öncekiler yüzünden olmuyor' diyorlar. Bir insan 4 yıl o koltukta oturup hiçbir ilerleme kaydedememişse o kişi artık yetersizliğini kabul etmelidir"
Hasan Pala: "Merdivenlerin biri çalışıyor biri çalışmıyor. Ben 60 yaşında insanım. Madem ABB çalışıyor bunlara bir çözüm bulsunlar. Öyle metro girişlerine afiş asmakla, metroların içindeki ekranlarda yayın yapmakla hizmet olmuyor. Önümüzde yerel seçimler var. Mansur Yavaş bir daha bizden oy alabilir mi? Ben vermem. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına aday oldu bir de. Bir merdivenin bakımını yapamayan adama oy mu verilir. Çoban olsa malımı emanet etmem"
Sami Ekim: "Genel olarak Ankara'nın bütün metro girişlerindeki yürüyen merdivenler bozuk. Eski dönemlerde de bozuk oluyordu ancak onarımı çok kısa sürede tamamlanıp tekrar hizmete alınıyordu. Şimdi bir merdiven bozulduğu zaman aylarca yapılsın diye bekliyoruz. Mansur Yavaş ve ekibi organizasyonu yapamıyor. İşlerini iyi yapamıyorlar. Melih Gökçek'in yaptıkları üzerinden hala kendi reklamlarını yapıyorlar. İlçe belediyesinin bile basit bir şekilde yapabileceği onarım işini Başkentin Büyükşehir Belediyesi yapamıyor. Verdiğimiz paralar heba oluyor. Mansur Yavaş önümüzdeki seçimlerde kazanma gibi bir hayal kurmasın"
Mehmet Potuk: "Ben İstanbul'dan geldim orası ile burası arasında hiçbir fark yok. Eskiden Ankara'ya geldiğimizde her şey dört dörtlük çalışıyordu. Şimdi öyle değil. Yürüyen merdivenlerin bile bakımı yapılmıyor her iki şehirde. Seçimleri kazanamayacaklarını anladıkları için ellerini hiçbir işe sürmüyorlar. 4 yıldır koltuklarında sadece oturdular. Elle tutulur 3 tane icraatları yok" dedi.
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