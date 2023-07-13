Haydarpaşa Garı için geri sayım başladı! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarını inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Haydarpaşa Garı, 2024 yılında tamamen hazır hale getirilerek hizmete alınacak. Arkeopark alanındaki çalışmalar da İstanbul'un tarihine ışık tutacak" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarını ve bölgede bulunan Arkeopark Alanını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Tarihi garın restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, "Tarihi dokuya zarar vermeden çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) Tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürüttüğü restorasyon çalışmaları sürüyor. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören gar, 2024'te tamamen hazır hale getirilecek" diye konuştu.
ÇEKİM MERKEZİ OLACAK
Arkeopark alanında yapılan çalışmaları inceleyen Bakan Uraloğlu, bölgenin yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi olacağına inandığını dile getirdi. Türkiye'nin önemli tarihi kültür mirası olan Haydarpaşa Gar Binası restorasyon çalışmaları iki etap halinde sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, "En çok hasarın yaşandığı ve birinci etap olan tarihi garın çatı restorasyonu 3 yıl içinde aslına uygun şekilde restore edilerek tamamlandı. İki kuleden oluşan çatı binası için 11 adet çelik çatı makası, orijinaline uygun olarak yeniden imal edilerek eski haline kavuşturuldu. Çıkan yangında zarar gören eski çelik makaslarla, tuğla duvarlar ve çatı ahşap malzemeleri de onarılarak koruma altına alındı. Yangında ayrıca zarar gören, su ve ısı yalıtım uygulamaları yapılarak, bakır, kurşun ve arduvaz çatı üst örtü kaplamaları ve çatı olukları aslına uygun olarak yenilendi" ifadelerini kullandı.
ASLINA UYGUN RESTORASYON
Uraloğlu, yangında zarar gören iç mekan restorasyonun tamamen aslına uygun olarak inşa edildiğini vurgulayarak, "Yangının tahrip ettiği zemin kattaki yolcu bekleme salonunun alçı onarımı ve boya çeşitleri aslına uygun olarak yapıldı. Tarihi dokuya zarar vermemek adına yapılan titiz çalışma duvarlarda oluşan her türlü kalıntı temizlenerek, mikro enjeksiyon ile yüzey sağlamlaştırıldı. Yangında zarar gören dış cephe vitrayları için atölye kurularak, denetim ve gözetim altında çok itinalı şekilde onarılıp montajı yapılarak geçici olarak koruma altına alındı. Tarihi Haydarpaşa Gar'nın simgesi olan ve yangında motoru ve diğer mekanizmaları zarar gören saatin bakımı da yapılarak yerine takıldı.
Zarar gören dış cephe taşları ise, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde numune taşlar çıkartılarak laboratuvara gönderildi. Haydarpaşa Garı'nın dış cephe taşlarıyla birebir uyumlu olduğu tespit edilince orada açılan taş ocağıyla taşların temin edilmesi sağlandı. Bu kapsamda yapılan ikinci etap çalışmaları ise devam ediyor. Dış cephe taşlarının onarım işleri devam ederken, yolcu bekleme salonundaki zemin döşeme kaplamaları orjinaline uygun bir şekilde yenilendi. Süliet aydınlatma çalışmaları devam eden gar, 2024 yılında tamamen hazır hale getirilerek hizmete alınacak" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 DGS saat kaçta başlayacak? Sınav kaç soru, kaç dakika? DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
- TOKİ 42 ilde 182 konutu açık artırma ile satışa sunacak! TOKİ açık artırma 2023 ne zaman, hangi illerde, şartları neler?
- KPSS giriş belgesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2023? KPSS sınavına hangi okulda gireceğim? ais.osym.gov.tr
- Evde Bakım Maaşı yatan iller güncel liste 2023! Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
- THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar neden öldü? Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar kimdir?
- YKS açıklandı mı 2023? YKS sonuçları ne zaman, erken mi açıklanacak? ÖSYM giriş ekranı
- TOKİ'den 42 il için fırsat geldi! 568.263 TL ile 4.500.000 TL arası olacak! İstanbul ve Ankara'da var! 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatları...
- Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir, hastalığı neydi? Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni öldü mü, neden öldü?
- Aile Destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2023? Aile destek ödemesi Temmuz ayı ne kadar, kaç TL yatacak?
- İzmir deprem son dakika 2023! 12 Temmuz İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz Şehitler ve FSM geçiş ücreti kaç para oldu? Tek yön...