CHP seçim hezimetinin acısını vatandaştan çıkartıyor! Mansur Yavaş’tan Cumhur İttifakı'na bilet sattıkları için AŞTİ esnafına mobbing...
CHP’nin ‘hizmet’ politikasını yanlış anlamış olsa gerek, vatandaşı ‘ezme’ politikası uyguluyor. Seçimlerdeki hezimetin yaralarını halen daha saramayan CHP’de kaos her geçen gün farklı bir boyut kazanırken, ‘evcilik’ gibi ‘belediyecilik’ oynayan İmamoğlu ve Yavaş’ın skandallarının ardı arkası kesilmiyor. 70 milyon TL'ye yenilendiği açıklanan AŞTİ en ufak yağmurda göle dönerken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise esnafa mobing uygulamakla meşgul. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Siz nasıl Cumhur İttifakı'na bilet satarsınız? denilerek her Allah'ın günü esnafa ceza kesiyorlar.” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, seçimi kaybetmenin acısını şimdi de esnaftan çıkarmaya başladı.
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşanan hezimetin ardından koalisyon masasında yaraların hala sarılamaması, özellikle CHP cephesinde kaosu beraberinde getirdi. Koltuk kavgalarının yanı sıra, parti içerisindeki huzursuzluğun baş gösterdiği CHP, seçimlerin ardından gerçek yüzünü vatandaşa da göstermeye başladı.
"ESNAFA CEZA KESİYORLAR..."
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Siz nasıl Cumhur İttifakı'na bilet satarsınız? denilerek her Allah'ın günü esnafa ceza kesiyorlar. İnsanları yıldırma politikası uyguluyorlar. 70 Milyon lira karşılığında AŞTİ'yi yenilediklerini iddia eden Yavaş acaba sözde tadilattan sonra hiç AŞTİ'ye gitti mi? En ufak yağmurda AŞTİ göle dönüyor" dedi.
AŞTİ'ye yapılan 70 milyonluk bakım-onarım çalışmasına rağmen AŞTİ'yi en ufak yağmurda su basmaya devam ederken Başkan Yavaş şimdi de esnafa uyguladığı mobbing ve baskı ile gündeme geldi. AŞTİ esnafına haksız cezalar kesilerek yıldırma politikasının uygulandığını kaydeden AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan Başkan Yavaş'a tepki geldi.
"YAVAŞ ANKARA'YI AYLARCA SAHİPSİZ BIRAKTI"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görev süresi boyunca belediye bünyesinde çalışan personele zulmettiğini, Ankaralılar'ı da liyakatsizliği ile canından bezdirdiğini ifade eden Özcan, "Sayın Yavaş Cumhurbaşkanı Yardımcılığı rüyasına kapılıp Ankara'yı aylarca sahipsiz bıraktı. İnsanlar sel suları ile boğuşurken belediye ekipmanları ve bütçesi ile miting yaptı. Seçimi kazanamayınca insanları fişlemeye başladı. Şimdi de AŞTİ'de esnaflık yapan insanları yıldırmak için her gün ceza üstüne ceza yazdırıyor" tepkisini gösterdi. Bu yapılanın "zulüm" olduğunu ve kimsenin de yanına kar kalmayacağını kaydeden Özcan, "Sayın Yavaş. Milletimiz yerel seçimlerde bu yaptıklarının cevabını sandıkta verecektir" diye konuştu.
70 MİLYON BOŞA GİTTİ ŞİMDİ DE ESNAFLA UĞRAŞIYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yapılan yenileme çalışmalarına rağmen en ufak yağmurda AŞTİ'yi su basmaya devam ediyor. 70 Milyon lira harcanarak sözde yenilenen AŞTİ'nin içler acısı halini görmezden gelen Yavaş'a Hakan Han Özcan, "Esnafı rahat bırak" diye seslendi.
Yavaş'ın belediye personelinin ardından esnafa zulmetmesine tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şöyle devam etti:
"Seçimlerde hiçbir işçinin ekmeği ile oynamayacağına söz veren Mansur Yavaş, mazbatasını alır almaz ilk işi işçilere zulüm etmek oldu. Binlerce çalışanın ekmeği ile oynadı. İşçilere baskı yaptı, sürgüne gönderdi. 'Biz bir aileyiz' dedi ancak ailenin temeline dinamit koyup havaya uçurdu. Mayıs ayında gerçekleşen seçimler öncesinde Ankara'yı aylarca sahipsiz bıraktı. Belediye çalışanlarını Millet İttifakı'na oy vermeleri için tehdit etti. Seçimi kaybedince hırsını yine belediye çalışanlarından almaya çalıştı. Cumhur İttifakı'na gönül verdi diye bir işçiyi Evren'den Polatlı'ya sürgün gönderdi. O kardeşim her gün kilometrelerce yol gidip gelmek zorunda bırakıldı. Halk Ekmek'ten işçi çıkarmaya başladı.
"SİZ NASIL CUMHUR İTTİFAKI'NA BİLET SATARSINIZ DEDİLER"
Şimdi de AŞTİ'de Cumhur İttifakı tarafından farklı şehirlerde ikamet etmesine rağmen Ankara'da yaşayan vatandaşların oy kullanabilmeleri için yardımcı olan esnafa musallat oldu. 'Siz nasıl Cumhur İttifakı'na bilet satarsınız?' diyerek her Allah'ın günü esnafa ceza kesiyorlar. İnsanları yıldırma politikası uyguluyorlar.
"EN UFAK YAĞMURDA AŞTİ GÖLE DÖNÜYOR"
70 Milyon lira karşılığında AŞTİ'yi yenilediklerini iddia eden Yavaş acaba sözde tadilattan sonra hiç AŞTİ'ye gitti mi? En ufak yağmurda AŞTİ göle dönüyor. Sanki üstünde çatısı yokmuş gibi yağmur suları olduğu gibi içeride. Yaptırdığı ahşap kaplamalar dökülüyor. Aydınlatmaların biri yanıyor diğeri yanmıyor. Gelen yolcuların oturacağı doğru düzgün bir alan dahi yok. Birçok yolcu saatlerce ayakta beklemek zorunda kalıyor. Sayın Yavaş'ın esnafı rahat bırakıp AŞTİ'nin durumuna bakması gerekiyor. Ankaralılara ne verdi ki ne bekliyor? Hizmet etmek yerine zulüm edersen aynı şekilde karşılığını alırsın. 'Ne ekersen onu biçersin' demişler. Yerel seçimlere az bir zaman kaldı. İnşallah Ankaralılar bu zulümlere dur diyecek. Yavaş Mayıs'ta yaşadığı hezimeti yerel seçimlerde de yaşayacak"
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