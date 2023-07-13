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Son dakika: ABD ile F-16 süreci | MSB'den flaş açıklama: Olumlu bir sonuç bekliyoruz

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Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Son dakika: ABD ile F-16 süreci | MSB’den flaş açıklama: Olumlu bir sonuç bekliyoruz

Son dakika haberleri... ABD ile F-16 süreci hakkında Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Olumlu bir sonuç bekliyoruz, takvim işliyor." ifadelerine yer verildi. İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili yapılan açıklamada ise, "İsveç’in, terörle mücadele alanında bugüne kadar hayata geçirdiği hukuki düzenlemeleri tam olarak uygulamaya koyma zamanıdır. İttifakın savunma ve caydırıcılık yapısına önemli katkı sağlayacak bu mücadele, tarihin en başarılı güvenlik örgütü olan NATO’yu daha da güçlendirecektir" açıklamasında bulunuldu.

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