27 Haziran 2023, Salı
Mansur Yavaş işçilere bayramı zehir etti! EYT'lilere tazminat zulmü
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş işçilere bayramı zehir etti. İşten çıkartma, sürgün, mobbing ve tehdit iddialarına şimdi de 500 EYT'li çalışanın kıdem tazminatı mücadelesi eklendi. Emekli oldukları halde tazminatlarını alamayan işçiler isyan ederken, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da bu adaletsizliğe tepki göstererek "CHP demek zulüm demek." dedi.
Giriş Tarihi: 27.06.2023 16:35
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