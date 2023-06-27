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Mansur Yavaş işçilere bayramı zehir etti! EYT'lilere tazminat zulmü

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş işçilere bayramı zehir etti. İşten çıkartma, sürgün, mobbing ve tehdit iddialarına şimdi de 500 EYT'li çalışanın kıdem tazminatı mücadelesi eklendi. Emekli oldukları halde tazminatlarını alamayan işçiler isyan ederken, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da bu adaletsizliğe tepki göstererek "CHP demek zulüm demek." dedi.

Giriş Tarihi: 27.06.2023 16:35
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Mansur Yavaş işçilere bayramı zehir etti! EYT’lilere tazminat zulmü

CHP'li belediyeler, hizmette sınıfta kaldı. İşçilerine uyguladıkları mobbing de vicdanları sızlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, seçim sürecinde 'Her işçi benim ailemin bir parçası' diyerek vaatlerini sıraladı. Ancak verdiği sözler, lafta kaldı.

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Mansur Yavaş işçilere bayramı zehir etti! EYT’lilere tazminat zulmü

EYT'den emeklilik hakkı kazanan 500 personelin kıdem tazminatını 3 aydır ödemeyen, Halk Ekmek Fabrikası'ndan 30 işçiyi haksız tutanaklarla işten çıkaran, EGO'dan 24 personeli sürgün eden, Çamlıdere'de ANFA bünyesinde çalışan güvenlik görevlilerini Millet İttifakı'na oy vermeleri için tehdit eden, sırf AK Partili olduğu için bir belediye çalışanını Evren'den Polatlı'ya sürgün eden Yavaş'a tepki yağdı.

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Mansur Yavaş işçilere bayramı zehir etti! EYT’lilere tazminat zulmü

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mansur Yavaş'ın bayramı işçiye zehir ettiğini vurguladı.

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Mansur Yavaş işçilere bayramı zehir etti! EYT’lilere tazminat zulmü

CHP'li Yavaş'ın "Ekmekle oynayan namussuzdur, şerefsizdir, alçaktır" dediğini aktaran Hakan Han Özcan, "Sabah erken kalkıp gece saatlerine kadar hizmet eden şoförü ben niye çıkarayım, niye ekmeği ile oynayayım. Ekmekle oynayan şerefsizdir, namussuzdur" şeklinde açıklamaları olan Yavaş'ın EGO'dan 24 kişiyi de sürgün ettiğini açıkladı. Başkan Yavaş'ın aynı şekilde "Akşam evine ekmek götüren oradaki çocukları okutan, büyüten bir aile babası ve o çocukların gözünde de dünyanın en kahraman insanı babadır. Ben o babayı evine işten çıkartın diye gönderemem. İnsan olan bunu yapmaz" şeklindeki bir konuşmasını hatırlatan Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 500 EYT'li çalışanın maaşlarını ve bayram ikramiyelerini almasına rağmen hala kıdem tazminatını alamadıklarını vurguladı.

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Mansur Yavaş işçilere bayramı zehir etti! EYT’lilere tazminat zulmü

Yavaş'ın "Hiç biriniz korkmayın sizler benim mesai arkadaşımsınız. Yalana, dolana inanmayın. Ne olursa olsun işinizde çalışmaya devam edeceksiniz" şeklinde bir algı oluşturmasına rağmen, bir ABB çalışanının salt AK Partili olduğu gerekçesiyle Evren'den Polatlı'ya sürgün edildiğini anlattı.