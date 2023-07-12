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MSB: Habur’da 1 PKK’lı terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.07.2023
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MSB: Habur’da 1 PKK’lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı teröristinin, Habur’da Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

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