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Batı'nın gazıyla savaşa giren Zelenskiy'nin NATO'daki hali: Ortada kaldı

Dün akşam NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi. Program kapsamında çekilen toplu fotoğrafta Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin liderler arasında tek başına kaldığı fotoğraf dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 12.07.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 11:43
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Batı’nın gazıyla savaşa giren Zelenskiy’nin NATO’daki hali: Ortada kaldı

NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi.

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Batı’nın gazıyla savaşa giren Zelenskiy’nin NATO’daki hali: Ortada kaldı

NATO Zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen yemeğe Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de katıldı.

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Batı’nın gazıyla savaşa giren Zelenskiy’nin NATO’daki hali: Ortada kaldı

DİKKAT ÇEKEN KARE: ZELENSKİY YALNIZ KALDI

Programda çekilen toplu fotoğrafta bir kare dikkatlerden kaçmadı.

Liderlerin birbiriyle konuştuğu o anda Zelenskiy'nin tek başına kaldığı ve çevresine baktığı görüldü.

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Batı’nın gazıyla savaşa giren Zelenskiy’nin NATO’daki hali: Ortada kaldı

BATI'NIN GAZIYLA SAVAŞA GİRİP ORTADA KALDI

Ortaya çıkan görüntünün ardından sosyal medyada flaş yorumlar yapıldı. Ukrayna'nı Rusya'ya karşı kışkırtım savaşa sokan ABD, Almanya ve Fransa gibi ülke liderlerinin nerede olduğu soruldu.

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Batı’nın gazıyla savaşa giren Zelenskiy’nin NATO’daki hali: Ortada kaldı

ERDOĞAN UKRAYNA İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Programa Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Öte yandan Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta tarafsız duran ve barış için elini taşın altına koyan Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i İstanbul'da ağırladı. Zelenskiy ile kameralar karşısına geçen Başkan Erdoğan "Adil bir barış" çağrısı yaparak, "Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor." dedi.