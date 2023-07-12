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Batı'nın gazıyla savaşa giren Zelenskiy'nin NATO'daki hali: Ortada kaldı
Dün akşam NATO ülkelerinin liderleri ve eşleri Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi. Program kapsamında çekilen toplu fotoğrafta Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin liderler arasında tek başına kaldığı fotoğraf dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 12.07.2023 11:42Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 11:43