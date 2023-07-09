09 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Pençe-Şimşek Harekatından acı haber! Askerlerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök şehit oldu

Pençe-Şimşek Harekatından acı haber! Askerlerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök şehit oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2023 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
ABONE OL
Pençe-Şimşek Harekatından acı haber! Askerlerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, iki askerin şehit olduğunu bildirdi. Acı haber sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda “Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök’e Allah'tan rahmet; ailelerine, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekat bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

BAKAN YERLİKAYA: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun Pençe Şimşek Operasyonu'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök'e Allah'tan rahmet; ailelerine,Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." mesajını paylaştı.

BİNGÖL'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Çanakkale-Gökçeada'da görevli Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesi operasyonunda görevliyken, teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü.

Bingöllü olan Şehit Günergök'ün ailesine haber verilirken, şehidin naaşının bu gece getirilerek merkez Ilıcalar beldesinde defnedileceği öğrenildi.

Ayrıca 1998 doğumlu şehit Günergök'ün bekar olduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA