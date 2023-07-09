Pençe-Şimşek Harekatından acı haber! Askerlerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök şehit oldu

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

BAKAN YERLİKAYA: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun Pençe Şimşek Operasyonu'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök'e Allah'tan rahmet; ailelerine,Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun." mesajını paylaştı.

BİNGÖL'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Çanakkale-Gökçeada'da görevli Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesi operasyonunda görevliyken, teröristlerle girilen çatışmada şehit düştü.

Bingöllü olan Şehit Günergök'ün ailesine haber verilirken, şehidin naaşının bu gece getirilerek merkez Ilıcalar beldesinde defnedileceği öğrenildi.



Ayrıca 1998 doğumlu şehit Günergök'ün bekar olduğu öğrenildi.