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Başkan Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Arda Güler sohbeti: Çok büyük bir futbolcuymuş

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
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Başkan Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Arda Güler sohbeti: Çok büyük bir futbolcuymuş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan ikili görüşmede iki ismin de Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında konuştuğu belirtildi. Diğer yandan Sanchez, Başkan Erdoğan'a Türkiye'nin AB üyelik sürecine destek vereceklerine dair söz verdi. İşte detaylar...

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde destek sözü verdi.

Sanchez, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değindi.

AB KONUSUNDA DESTEK SÖZÜ

AB dönem başkanlığını yıl sonuna kadar yürütecek İspanya'nın Başbakanı Sanchez, bu dönemde, AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'yi ilgilendiren konuları gündeme getirmeye çalışacaklarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiğini söyledi.

"Türkiye'nin kendisini AB'ye daha uzak değil daha yakın hissetmesini sağlamak için bu aylarda (AB dönem başkanlığı) nasıl adımlar atabileceğimizi tam olarak görmeliyiz." diyen Sanchez, Türkiye'nin öncelikli olarak talep ettiği vize serbestliği ve Gümrük Birliği anlaşmasının düzenlenmesi konularına İspanya olarak her zaman pozitif yaklaştıklarını ifade etti.

Sanchez, İspanya'nın AB içinde tek başına karar veremeyeceğini ancak AB dönem başkanlığının verdiği yetkiler dahilinde Türkiye'yi ilgilendiren bu iki konunun gündeme getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Sanchez ayrıca, hükümetler arası ikili zirveler yapan Türkiye ve İspanya'nın arasında stratejik ve kapsamlı ortaklık olduğunu vurguladı.

ARDA GÜLER DE GÜNDEME GELDİ

Diğer yandan Sanchez, milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının da Erdoğan ile yaptığı toplantıda gündeme geldiğini aktardı.

Basketbol ile daha fazla ilgilendiğini o yüzden Real Madrid'in Türk futbolcuyu transferinden haberi olmadığını söyleyen İspanya Başbakanı, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum." dedi.

ARDA GÜLER REAL MADRID'DE

Arda Güler, İspanya La Liga devi Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid, Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro + 10 Milyon Euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödedi. Fenerbahçe'nin KAP açıklamasında,

"Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir. " ifadelerine yer verilmiştir.

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