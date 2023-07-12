Başkan Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Arda Güler sohbeti: Çok büyük bir futbolcuymuş

ARDA GÜLER DE GÜNDEME GELDİ

Diğer yandan Sanchez, milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının da Erdoğan ile yaptığı toplantıda gündeme geldiğini aktardı.

Basketbol ile daha fazla ilgilendiğini o yüzden Real Madrid'in Türk futbolcuyu transferinden haberi olmadığını söyleyen İspanya Başbakanı, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum." dedi.

ARDA GÜLER REAL MADRID'DE

Arda Güler, İspanya La Liga devi Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid, Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro + 10 Milyon Euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödedi. Fenerbahçe'nin KAP açıklamasında,

"Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir. " ifadelerine yer verilmiştir.