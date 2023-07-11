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MSB: Er Ramazan Sarıkaya şehit oldu

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Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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MSB: Er Ramazan Sarıkaya şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında P.Söz.Er Ramazan Sarıkaya'nın şehit olduğunu duyurdu.

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