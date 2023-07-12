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Biden’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Cesaret liderlik diplomasi…

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
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Biden’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Cesaret liderlik diplomasi…

ABD Başkanı Joe Biden, NATO zirvesi kapsamında Başkan Erdoğan ile görüşmesine dair çok kritik bir mesaj paylaştı. Biden, İsveç’in NATO’ya üyeliği üzerinden Başkan Erdoğan’ın yürüttüğü sıkı diplomasiye dikkat çekerek teşekkürlerini iletti. Başkan Erdoğan’ın duruşunu ise Biden, “Cesaret, liderlik, diplomasi…” kelimeleri ile özetledi.

Başkan Erdoğan, Litvanya'daki NATO zirvesinde İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne üyeliği için ve Türkiye'nin istekleri dahilinde sıkı bir diplomasi yürütmüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ VE İSVEÇ MESELESİ...

İsveç'in Türkiye'nin şartlarını kabul etmesi sonrası Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmüş ve iki ülke ilişkileri dahil pek çok konuda 1 saat 10 dakikalık kapsamlı bir zirve gerçekleştirmişti.

İsveç'in NATO üyeliğinin de masaya yatırıldığı görüşme çok verimli geçmişti.

İşte bu tarihi zirveye dair çok anlamlı bir videolu mesaj ABD Başkanı Biden tarafından sosyal medya üzerinden servis edildi.

"CESARET LİDERLİK DİPLOMASİ…"

Twitter adresinden Başkan Erdoğan'a başarısından dolayı övgü dolu ifadeler kullanan Biden, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Başkan Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." dedi.

"GÜÇLÜ NATO" MESAJI

Biden NATO'nun gücüne vurgu yaptığı açıklamasında, "Bu zirve, NATO savunmasına olan bağlılığımızı yeniden teyit ediyor ve umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz." mesajını verdi.

Biden’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür BİDEN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

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