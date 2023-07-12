Biden’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Cesaret liderlik diplomasi…

İşte bu tarihi zirveye dair çok anlamlı bir videolu mesaj ABD Başkanı Biden tarafından sosyal medya üzerinden servis edildi.

"CESARET LİDERLİK DİPLOMASİ…"

Twitter adresinden Başkan Erdoğan'a başarısından dolayı övgü dolu ifadeler kullanan Biden, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Başkan Erdoğan, cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." dedi.