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Başkan Erdoğan NATO zirvesi için gittiği Litvanya'dan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.07.2023
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Başkan Erdoğan NATO zirvesi için gittiği Litvanya’dan ayrıldı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Türkiye'ye hareket etti.

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