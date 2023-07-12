Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye ile tekrar yakınlaşma isteği: Erdoğan'da da pozitif bir bakış açısı var
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini söyleyen Miçotakis, her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini göstermesi olduğunu kaydetti. İşte detaylar...
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Yunan gazetecilerin sorularını yanıtladı.
GÖRÜŞME İYİ BİR ATMOSFERDE GEÇTİ
Erdoğan ile NATO marjındaki ikili görüşmesinin iyi bir atmosferde geçtiğini vurgulayan Miçotakis, "Bugünkü görüşmemiz hem benim hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan ilişkilerinin yeniden başlamasına ilişkin niyetimizi ve önümüzdeki aylarda nasıl hareket edip, nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi bir kez daha ortaya koydu." diye konuştu.
"SİHİRLİ BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLMEZ AMA..."
Miçotakis, Erdoğan ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) kapsamında, Selanik'te tekrar buluşmayı planladıklarını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu, Türkiye ile aramızdaki önemli sorunların sihirli bir şekilde çözüldüğü anlamına gelmez ancak her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini gösterdiğine inanıyorum ve bana göre bugünkü görüşmenin en önemli sonucu budur."
İLİŞKİLER 3 TEMEL EKSENDE İLERLEYECEK
Türkiye ve Yunanistan arasında daha iyi bir işbirliği niyetinin siyasi diyalog, güven artırıcı önlemler ve pozitif gündem olmak üzere 3 temel ekseni bulunduğunu kaydeden Miçotakis, Dışişleri Bakanları rehberliğinde yürütülecek siyasi diyalog çerçevesinde önemli jeopolitik konular ve deniz yetki alanları, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı gibi konuların ele alınacağını kaydetti.
Miçotakis, pozitif gündem çerçevesinde ise ekonomi, enerji, sivil korunma gibi farklı alanlarda işbirliğine gidileceğini belirtti.
Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin, AB Konseyi'nde ele alınacağını dile getiren Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerindeki yakınlaşmanın, Türkiye'nin aynı zamanda AB'ye yakınlaşmasına da yardımcı olacağını ifade etti.
Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerin en zor döneminde bile Batı'yla, AB ile, ABD ile karşıt bir Türkiye'nin, Yunanistan'ın stratejik çıkarlarına uygun olmadığını defalarca söylediğine işaret ederek, "Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de benim yeni görev süresinin henüz başında olduğumuzu bir kez daha söylemek isterim ve şu an kendisinin samimiyetine ve niyetine şüpheyle bakacak hiçbir nedenim yok." diye konuştu.
TÜRKİYE İLE REKABET PRİZMASI OLARAK GÖRÜLMEMELİ
Zirve çerçevesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesine de değinen Miçotakis, "Eylül sonunda, her şey yolunda giderse, şu an Lorient tersanelerinde inşa edilen ilk fırkateyni denize indireceğiz." dedi.
Miçotakis, Yunanistan'ın silahlanma programlarının sadece Türkiye ile rekabet prizmasından görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, aynı şeyin Türkiye'nin silahlanması için de geçerli olduğunu kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ'den 42 il için fırsat geldi! 568.263 TL ile 4.500.000 TL arası olacak! İstanbul ve Ankara'da var! 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatları...
- Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni öldü mü, neden öldü? Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir, hastalığı neydi?
- Aile Destek ödemesi ne zaman zamlı yatacak 2023? Aile destek ödemesi Temmuz ayı ne kadar, kaç TL yatacak?
- İzmir deprem son dakika 2023! 12 Temmuz İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz Şehitler ve FSM geçiş ücreti kaç para oldu? Tek yön...
- Torba yasa ile 45 - 46 - 47 - 48 - 49 yaşındakilere gün doğacak! EYT şartsız 3600 - 5000 primle erken emeklilik! Staj ve çıraklık, Bağkur tescil affı, kademeli...
- Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı? Asil ve yedek aday sorgulama ekranı...
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 YKS sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
- Emekli 2023 yeni zam hesabı geldi! Emekliye: 10.125 TL, Memura: 14.810 TL maaş! %19.77 enflasyon farkı + %5 seyyanen artış, intibak...
- Ek ders ne zaman yatar 2023? Haziran ayı ek ders ücreti zamlandı mı, arttı mı?
- Öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak? Öğrenciye vergisiz kimler yararlanabilecek, yaş şartı var mı?
- Temmuz ayı sosyal yardım paraları ne zaman yatacak 2023? Aile Destek ödemeleri yattı mı, ödendi mi?