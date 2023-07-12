Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten Türkiye ile tekrar yakınlaşma isteği: Erdoğan’da da pozitif bir bakış açısı var

İLİŞKİLER 3 TEMEL EKSENDE İLERLEYECEK

Türkiye ve Yunanistan arasında daha iyi bir işbirliği niyetinin siyasi diyalog, güven artırıcı önlemler ve pozitif gündem olmak üzere 3 temel ekseni bulunduğunu kaydeden Miçotakis, Dışişleri Bakanları rehberliğinde yürütülecek siyasi diyalog çerçevesinde önemli jeopolitik konular ve deniz yetki alanları, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı gibi konuların ele alınacağını kaydetti.

Miçotakis, pozitif gündem çerçevesinde ise ekonomi, enerji, sivil korunma gibi farklı alanlarda işbirliğine gidileceğini belirtti.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin, AB Konseyi'nde ele alınacağını dile getiren Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerindeki yakınlaşmanın, Türkiye'nin aynı zamanda AB'ye yakınlaşmasına da yardımcı olacağını ifade etti.

Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerin en zor döneminde bile Batı'yla, AB ile, ABD ile karşıt bir Türkiye'nin, Yunanistan'ın stratejik çıkarlarına uygun olmadığını defalarca söylediğine işaret ederek, "Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de benim yeni görev süresinin henüz başında olduğumuzu bir kez daha söylemek isterim ve şu an kendisinin samimiyetine ve niyetine şüpheyle bakacak hiçbir nedenim yok." diye konuştu.