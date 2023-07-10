ABD Başkanı Biden’dan flaş Türkiye açıklaması: Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım! ABD Dışişleri Bakanlığı F-16’lar hakkında...

"TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINI DESTEKLİYORUZ"

İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 satışının iki ayrı konu olduğunu aktaran Miller, "F-16'ların satışı konusunda bir süredir Türkiye'yi desteklediğimizi kamuya açıkladığımız gibi, özel görüşmelerde onlara da söylüyoruz. Fakat biz her ne kadar inanmasak da bu konunun oradaki NATO üyeliğiyle bağlantılı olması gerektiğine inanan bir grup Kongre üyesi var." ifadelerine yer verdi.