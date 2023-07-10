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'Emeklerimiz heba edildi' diyen DEVA Partisi Çanakkale İl Başkanı Berkan Karaca istifa etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.07.2023
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’Emeklerimiz heba edildi’ diyen DEVA Partisi Çanakkale İl Başkanı Berkan Karaca istifa etti

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi bir hezimet yaşayan 7'li koalisyondaki partilerde üst üste istifa depremleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak DEVA Partisi Çanakkale İl Başkanı Berkan Karaca, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

14 Mayıs seçimlerinde sıfır oy katkısına rağmen CHP'den 15 milletvekili kopararak TBMM'ye giren DEVA Partisi'nde istifalar devam ediyor. DEVA Partisi Çanakkale İl Başkanı Berkan Karaca partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karaca istifa dilekçesinde "Kuruluş ilkelerini, savunduğu değerleri kendi çıkarları için buruşturup çöpe atan bu zihniyetteki kişilerle aynı çatı altında bulunmamın doğru olmayacağından dolayı istifa ettim." ifadelerine yer verdi.

KURUCU İLKELERDEN UZAKLAŞILDI

Partisi'nin kurucu ilkelerden koptuğunu söyleyen Karaca, "Kuruluş ilkelerini, savunduğu değerleri kendi çıkarları için buruşturup çöpe atan bu zihniyetteki kişilerle aynı çatı altında bulunmamın doğru olmayacağından dolayı istifa ettim." dedi. Genel merkezin taşra teşkilatlarını hiçe sayan Karaca, "Kuruluşunda ortak akıl, istişare hangi görüş olursa olsun dürüst ve yeni nesil siyaset anlayışı iddiasıyla yola çıktığımız partimizde öncelikle genel merkez; çoğu kritik meselelerde teşkilatlarla hiçbir istişare süreci yürütmeden dar bir siyasi kadroyla hareket ederek birçok arar almıştır" dedi.

"EMEKLERİMİZ HEBA EDİLDİ"

Genel merkezin kendi doğrularını dayattığını ifade eden Karaca, "Sayın Babacan'ın, 'Seçimlere kendi adıyla, şanıyla seçimlere en az 41 ilde kedi başımıza gireceğiz' sözlerine inandık, güvendik. Fakat güvenimiz boşa çıktı ve emeklerimiz heba edildi. Aday adayı olan 1300 teşkilat mensubu ve gönüllüsünün aday adaylığını ana muhalefet partisiyle pazarlık konusu ettiler." ifadelerini kullandı.

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