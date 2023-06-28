DEVA Partisi'nde bir üst düzey istifa daha! İhsan Günaydın'dan yaylım ateşi: Milli ve manevi değerlerle çelişen marjinal görüşlere hapsolduk
14 Mayıs seçimlerinde sıfır oy katkısına rağmen CHP'den 15 milletvekili kopararak TBMM'ye giren DEVA Partisi'nde kurucu isimlerden İhsan Günaydın, Ali Babacan'a yönelik sert eleştirilerde bulunarak partisinden istifa etti. DEVA'nın dağıldığını belirten Günaydın, partisinin milli ve manevi değerlerle çelişen marjinal görüşlere hapsolduğunu vurguladı. İşte detaylar...
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi bir hezimet yaşayan 7'li koalisyondaki partilerde üst üste istifa depremleri yaşanmaya devam ediyor. CHP ve İYİ Parti arasında da gerginlik tavan yaparken Meral Akşener düzenlenen kurultayda Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.
CHP İLE İYİ PARTİ ARASINDA BÜYÜK GERGİNLİK
CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. 15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu." ifadelerini kullandı.
KÜÇÜK ORTAKLARDAN BÜYÜK SÖĞÜŞ
7'li koalisyon adına süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı. Bununla da yetinmeyen küçük ortaklar, Türk siyaset tarihinin gördüğü en büyük siyasi söğüşüne imza atarak grup kurma kararı aldı.
DEVA'DA ÜST DÜZEY KRİZ
CHP'den 15 vekil sayısı ile CHP'den en çok sandalye koparan DEVA Partisi'nde üst düzey bir kriz patlak verdi. Partinin kurucularından olan İhsan Günaydın, Ali Babacan'ı ve DEVA yönetimini yaylım ateşine tutarak istifa etti.
BABACAN PUSU KÜLTÜRÜNDEN YANA SAF TUTUYOR
Partide lider yönetim zaafiyetinin bulunduğunu ve bu durumun artarak devam ettiğini belirten Günaydın, "İlk yıllardan itibaren partide işlerin iyi gitmediğini bizzat Genel Başkana ifade ettim" dedi, Ali Babacan'ın pusu kültüründen yana saf tuttuğunu söyledi.
DEVA DAĞILIYOR: "DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"
DEVA'nın dört genel başkan yardımcısının oligarşik bir yapı oluşturmasına isyan eden İhsan Günaydın, "170 bin olan üye sayısı seçim sürecinde alınan kararlar ve seçim mağlubiyeti dolayısıyla yaşanan istifalar 100 binler düzeyine düşmüş ve düşüş devam etmektedir" dedi.
Günaydın, DEVA Partisi'nin milli ve manevi değerlerle çelişen marjinal görüşlere hapsolduğunu vurguladı.
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