DEVA Partisi’nde bir üst düzey istifa daha! İhsan Günaydın’dan yaylım ateşi: Milli ve manevi değerlerle çelişen marjinal görüşlere hapsolduk

DEVA'DA ÜST DÜZEY KRİZ

CHP'den 15 vekil sayısı ile CHP'den en çok sandalye koparan DEVA Partisi'nde üst düzey bir kriz patlak verdi. Partinin kurucularından olan İhsan Günaydın, Ali Babacan'ı ve DEVA yönetimini yaylım ateşine tutarak istifa etti.



BABACAN PUSU KÜLTÜRÜNDEN YANA SAF TUTUYOR

Partide lider yönetim zaafiyetinin bulunduğunu ve bu durumun artarak devam ettiğini belirten Günaydın, "İlk yıllardan itibaren partide işlerin iyi gitmediğini bizzat Genel Başkana ifade ettim" dedi, Ali Babacan'ın pusu kültüründen yana saf tuttuğunu söyledi.