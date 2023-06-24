8'linin küçükleri istifa ediyor! DEVA'dan üst düzey ayrılıklar: Binlerce insanın emeği heba...
14 Mayıs ve 28 Mayıs’taki hezimetin ardından CHP’nin küçük ortakları darmaduman oldu. Deva Partisi Genel Merkez Kurucu Üyesi ve Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Mahmut Sami Topbaş, Genel Merkez Kurucu Üyesi Mustafa Satıcı, Genel Merkez Teşkilat Koordinasyon Kurulu Üyesi Özlem Kurum partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, “Biz bu partiyi başka partiye bir koltuk değneği olalım, dar bir kadronun kariyer yolculuğu için binlerce insanın emeğini heba edelim, liyakat/ehliyeti dokümanlarda kullanalım ama kendi işlerimizde dikkate almayalım, belirli bir etnik kimliğin sözcülüğünü yapalım, devletin kuruluş değerlerini zorlayıcı ifadeler izhar edelim sonra da tevil edelim, diye kurmadık” ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir araya gelen ama kaosun hiç eksik olmadığı 8'li koalisyon 14 ve 28 Mayıs'ta aldığı hezimetle darmadağın oldu.
Büyük ortaklardan CHP içerisinde koltuk savaşları çok farklı boyutlara ulaşmışken küçük ortaklardan DEVA Partisi'nde de sular durulmuyor.
Deva Partisinde yaprak dökümü sürüyor. Seçimler öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da birçok üst düzey parti yöneticisi istifa etmeye devam ediyor. 4 üst düzey parti yöneticisi partilerinden istifa ettiğini açıkladı.
DEVA'DAN ÜST DÜZEY AYRILIKLAR!
Yapılan ortak açıklamada, üç senelik serüvenin sonuna geldiklerini, milletin terazisinde tartıldıklarını sonuç olarak da başarısızlığın olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:
"Bugünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi ile sonuçlanan süreç partimiz açımızdan asıl başarısızlığı unutturmamalı. Partimizin durumunu, kamuoyu araştırmalarında iki yıldır kademe kademe gösteren erime, geriye gidiş her defasında mazeretlerle örtbas edildi. Mazeret önce pandemi oldu, sonra yapılan anketlerde siyasi baskı nedeniyle seçmenin korktuğu ve gerçek fikrini beyan etmediği şeklinde anlatıldı. Ancak gerçek anket sandıkta yapıldı ve sonuç apaçık ortadır. Parti Yönetimi, kurulduğundan üç sene sonra partiyi seçime dahi sokamamıştır. Millet partinin duruşunu ve parti politikalarını akredite etmemiştir. Biz bu partiyi başka partiye bir koltuk değneği olalım, dar bir kadronun kariyer yolculuğu için binlerce insanın emeğini heba edelim, liyakat/ehliyeti dokümanlarda kullanalım ama kendi işlerimizde dikkate almayalım, belirli bir etnik kimliğin sözcülüğünü yapalım, devletin kuruluş değerlerini zorlayıcı ifadeler izhar edelim sonra da tevil edelim, diye kurmadık."
"DERHAL KONGRE TAKVİMİ BAŞLATILMALI"
Genel Başkan Ali Babacan'ın kendilerini dinlediğini fakat fikirlerini dikkate almadığı belirtilen açıklamada:
"Yaşayarak gördük ki; kendisine tavsiyelerde bulunan yönetim ekibinin başka bir oyun planı vardı ve partiyi bu plana uygun şekilde yönetti. Maalesef, bugün ağır çekimde yaşadığımız büyük bir tren kazası var ortada. Geldiğini göre göre yaşadığımız bu kaza, en kritik kararları, tüm ikaz ve tavsiyelere rağmen bizzat alan ve uygulayan "Polit Büro"nun yönlendirmeleri ve tercihleri sonucu meydana gelmiştir.
"BÜYÜK BAŞARISIZLIĞIN SORUMLULUĞUNU…"
İçine düştüğümüz bu ağır sorunun çözümünü Meclis Grubu kurmak için CHP'nin milletvekili lütfettiği diğer partilerle birleşmekte gören arkadaşlarımız olduğunu da biliyorum. Böyle bir birleşmenin de bir hata olacağını düşünüyorum. Bugün yapılması gereken, bu büyük başarısızlığın sorumluluğunu "ama"sız, "fakat"sız şekilde üstlenmek ve derhal kongre takvimini başlatmaktır"
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