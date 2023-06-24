8’linin küçükleri istifa ediyor! DEVA’dan üst düzey ayrılıklar: Binlerce insanın emeği heba...

DEVA'DAN ÜST DÜZEY AYRILIKLAR!

Yapılan ortak açıklamada, üç senelik serüvenin sonuna geldiklerini, milletin terazisinde tartıldıklarını sonuç olarak da başarısızlığın olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Bugünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi ile sonuçlanan süreç partimiz açımızdan asıl başarısızlığı unutturmamalı. Partimizin durumunu, kamuoyu araştırmalarında iki yıldır kademe kademe gösteren erime, geriye gidiş her defasında mazeretlerle örtbas edildi. Mazeret önce pandemi oldu, sonra yapılan anketlerde siyasi baskı nedeniyle seçmenin korktuğu ve gerçek fikrini beyan etmediği şeklinde anlatıldı. Ancak gerçek anket sandıkta yapıldı ve sonuç apaçık ortadır. Parti Yönetimi, kurulduğundan üç sene sonra partiyi seçime dahi sokamamıştır. Millet partinin duruşunu ve parti politikalarını akredite etmemiştir. Biz bu partiyi başka partiye bir koltuk değneği olalım, dar bir kadronun kariyer yolculuğu için binlerce insanın emeğini heba edelim, liyakat/ehliyeti dokümanlarda kullanalım ama kendi işlerimizde dikkate almayalım, belirli bir etnik kimliğin sözcülüğünü yapalım, devletin kuruluş değerlerini zorlayıcı ifadeler izhar edelim sonra da tevil edelim, diye kurmadık."