CHP'de delege savaşları! Kılıçdaroğlu'nun yancıları asıp kesiyor: Liste çıkaran gençlere saldırı...
CHP’de seçimlerde yaşanan hezimetin sancıları bitmek bilmezken, ‘değişim’ savaşında kan gövdeyi götürmeye başladı. Mahalle delegelerini belirlemek için devam eden kongre sürecinde, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinin Yeni Batı Mahallesi’nde ayrı liste çıkaran CHP üyesi gençler saldırıya uğradı. Yaşanan olayın ardından, bir gencin burnu 2 yerden kırılırken, henüz 18 yaşında olan genç bir kızın ise belinde kayma yaşandı. CHP Yenimahalle Gençlik Kolları Başkanı Eren Can Patır, Kemal Kılıçdaroğlu ile yakınlığıyla bilinen Yenimahalle Belediye Başkanı Fetih Yaşar ve yönetiminin bu olayda rol oynadığını ifade etti.
28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Parti tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.
Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı. CHP lideri 14. katı da darmadağın ederek 80'e yakın danışmanına çizik attı.
BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ, İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ: TOPYEKÜN DEĞİŞİM
Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.
Bu durum sonrası gözler Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi...
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KOLTUĞU BIRAKMIYORUM' MESAJI: "KAPTAN OLARAK GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRECEĞİM"
Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere kadar koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır" dedi.
İMAMOĞLU REST ÇEKTİ: GEREKİYORSA GENEL BAŞKAN DA DEĞİŞMELİ
Ekrem İmamoğlu ise 'Önceliğim İstanbul' diyen Kılıçdaroğlu'na 'Mesele İstanbul'dan ibaret değil' diyerek rest çekti. CHP'li İBB Başkanı bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Merzifon eşeği'ne benzeten Fatih Altaylı'ya konuşarak genel başkanına 'çekil' mesajı verdi.
"Ne gerekiyorsa değişmeli" diyen Ekrem İmamoğlu, "Genel Başkan değişimi de dahil mi buna?" sorusuna "Gerekiyorsa o da dahil… Değişimin yarın bitmesi gerekmiyor ama bir an önce başlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
ÖZTRAK'TAN EKREM İMAMOĞLU'NA 'YERİNİ BİL, İŞİNE BAK' MESAJI
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu hattındaki koltuk kavgasında topa Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan Faik Öztrak da müdahil oldu.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na 'yerini bil' mesajı verdi.
"Belediye başkanlarımız işini yapacak" diyen Öztrak, İmamoğlu'na 'delege' ayarı vermeyi de ihmal etmedi. CHP Sözcüsü, "Değişimin kapsamına, nasıl olacağına kurultay delegelerimiz karar verecek. Kurultay tarihine karar verme yetkisi Parti Meclisimizindir." dedi.
"DELEGE BİZDE, ŞANSINI ZORLAMA EKREM"
"Partimiz için en güvenli liman CHP delegelerinin sinesidir" diyen Faik Öztrak'ın İmamoğlu'na bir kez daha "Delege bizde, kurultay bizde, şansını zorlama" mesajı vermesi dikkatlerden kaçmadı.
İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NU MİNDERE ÇAĞIRDI: "DELEGE BENDE KURULTAY BENDE" MESAJI
Öte yandan Bay Bay Kemal'in Ekrem İmamoğlu'na verdiği 'Delege bende kurultay bende istediğin kadar dene' mesajını hatırlamakta fayda var...
Ekremci Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" çıkışına imza atmıştı.
"Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı vermesi tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.
İmamoğlu - Kılıçdaroğlu hattındaki koltuk savaşını tüm detaylarıyla takip eden Takvim.com.tr, bu gelişmeyi "HODRİ MEYDAN EKREM" manşetiyle okurlarına aktarmıştı.
KAN GÖVDEYİ GÖTÜRÜYOR
Tüm bu yaşanan sürecin ardından CHP'de kan gövdeyi götürmeye başladı. CHP'de kongre süreci başlarken skandal olaylar sahne oluyor.
AYRI LİSTE ÇIKARAN GENÇLERE SALDIRI
Mahalle delegelerini belirlemek üzere devam eden süreçte Ankara'nın Yenimahalle ilçesinin Yeni Batı Mahallesi'nde ayrı liste çıkaran CHP üyesi gençler saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bir gencin burnu 2 yerden kırılırken, henüz 18 yaşında olan genç kızın ise belinde kayma yaşandı.
"YENİ MAHALLE BELEDİYESİ YÖNETİMİ BU DURUMDA ROL OYNADI"
Yaşanan olay sonrası konuya ilişkin açıklamada bulunan CHP Yenimahalle Gençlik Kolları Başkanı Eren Can Patır, "Biz ayrı bir liste ve renkle seçimlere katıldık. Çoğu yerde avukat arkadaşlarımız vardı, ancak Yeni Batı Mahallesi'nde yoktu. Burada yeterli çoğunluk olmadığı için bir başka güne kalması söz konusu olacaktı. Arkadaşlarımız buna itiraz etmek istediler. Ancak buna küfürlerle karşılık verildi ve sonunda olay fiziki saldırıya kadar gitti. Saldırının arkasında 'Boksör Ekrem' adıyla bilinen bir kişi vardı. Ayrıca Yenimahalle Belediyesi yönetimi de bu durumda rol oynadı." ifadelerini kullandı.
Bildiği üzere Yenimahalle Belediyesi Fetih Yaşar, Kemal Kılıçdaroğlu ile olan yakınlığı ile biliniyor.
Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Yenimahalle Gençlik Kolları "Batıkent bölgesinde bir çok mahallede seçime giren gençler, bir grup tetikçi faşist tarafından darp edildi. Bir gencimizin burnu iki yerden kırılmış, henüz 18 yaşındaki bir kızımızında olay esnasında beli kaymış, diğer iki gencimiz de vücuduna ağır darbeler almıştır. Biz partimizin bu gençlere sahip çıkacağı inancını hiç kaybetmedik fakat bu tablonun hesabını sormak yerine bu olay hakkında fırıldak cevaplar veren örgüt büyükleri ile karşılaştık. 18 19 yaşında gençlerden korkan ve bir telefon ile "Geçmiş olsun" bile diyemeyen makamlarla olan tavrımız yılmadan devam edecektir. Hukuki süreç başlamıştır ama biz vicdani sürecin başlamasını istiyoruz. Bu tip faşist-terörist saldırıların bizim duruşumuzu asla bir milim bile bozamaz. Unutmayın faşist her yerde faşisttir." açıklamasında bulundu.
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