Kılıçdaroğlu’na argo kelimelerle bombardıman! Yandaş Altaylı sert vurdu: Onun başındaki iki harf durumu özetliyor... K K, kaka! Yani s.çtın

Yine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Ankara'ya yürüyor. Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Özgür Özel Genel Başkanlık için adaylığını açıkladı. Partinin eski kurt siyasetçileri de Kılıçdaroğlu'nun karşısında.

Ekrem İmamoğlu, net bir liderlik duruşu göstermezken, kamuoyu desteğini alacak şekilde açıklamalar ve hamleler yapıyor. Daha sakin kalan taraf olarak gözüken Kemal Kılıçdaroğlu ise, partinin içindeki aykırı sesleri tek tek ayıklıyor ve yerlerini yeni isimlerle doldurarak koltuğunu sağlamlaştırıyor.