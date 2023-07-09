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Kılıçdaroğlu'na argo kelimelerle bombardıman! Yandaş Altaylı sert vurdu: Onun başındaki iki harf durumu özetliyor... K K, kaka! Yani s.çtın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2023 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
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Kılıçdaroğlu’na argo kelimelerle bombardıman! Yandaş Altaylı sert vurdu: Onun başındaki iki harf durumu özetliyor... K K, kaka! Yani s.çtın

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan’ın, koalisyon masasını hezimete uğratmasının yankıları sürmeye devam ediyor. CHP’de yaşanan ağır mağlubiyet ortalığı yangın yerine çevirirken, parti içindeki kaos her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. CHP’de ‘değişim’ çağrılarına kulak asan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik zehir zemberek sözlerin ardı arkası kesilmezken, Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmaya niyetli olmadığını her defasında dile getiriyor. CHP yandaşı Fatih Altaylı, seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'na yönelik, “Kemal Bey’in bir köpeği olsaydı, sahibi eve geldiğinde o bile heyecanlanmazdı” ifadelerini kullanarak Bay Bay Kemal’i yerden yere vurmuştu. Altaylı, ""Onun başındaki iki harf zaten durumu özetliyor. K K, kaka. Yani s.çtın." ifadeleri ile bir kez daha Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde alınan yenilginin ardından faturayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesen ilk isim oldu.

İmamoğlu, 'Değişim' talep ederken, Kılıçdaroğlu'ndan 'hayır' yanıtını aldı. Kılıçdaroğlu, MYK'yı kendine yakın isimlerden kurdu, parti örgütlerini de kendisine bağladı.

Bu hamleler ile İmamoğlu'nun önüne seti çeken Kılıçdaroğlu, her fırsatta da İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'nda kalması gerektiğini belirtiyor. İmamoğlu ise, ekibinin belirlediği adımları kamuoyunu yanına alacak şekilde atıyor. 'Değişim' taleplerinin listelendiği bir platform İmamoğlu tarafından açılırken, İstanbul İl Başkanlığı yarışında da desteklenecek aday belli oldu.

'BABA-OĞUL' KAVGASI BİTMEK BİLMİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak yeniden Genel Başkan olması CHP'yi karıştırdı. Ekrem İmamoğlu, seçim yenilgisinin hemen ertesinde 'Değişmeyen tek şey değişimdir' diyerek ilk bayrak açan oldu.

Yine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için Ankara'ya yürüyor. Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Özgür Özel Genel Başkanlık için adaylığını açıkladı. Partinin eski kurt siyasetçileri de Kılıçdaroğlu'nun karşısında.

Ekrem İmamoğlu, net bir liderlik duruşu göstermezken, kamuoyu desteğini alacak şekilde açıklamalar ve hamleler yapıyor. Daha sakin kalan taraf olarak gözüken Kemal Kılıçdaroğlu ise, partinin içindeki aykırı sesleri tek tek ayıklıyor ve yerlerini yeni isimlerle doldurarak koltuğunu sağlamlaştırıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'TEK ADAM' REJİMİ

Adeta CHP içinde 'Tek Adam'a dönüşen Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu'nu tamamen kendine yakın isimlerden kurdu. Yine parti örgütleri de doğrudan Genel Başkan'a bağlandı. İmamoğlu'nun Kurultay'da Kılıçdaroğlu'na karşı yarışı kazanmasının çok zor olduğu belirtiliyor.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KÖPEĞİ BİLE ONU GÖRSE HEYECANLANMAZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik zehir zemberek sözlere CHP yandaşı Fatih Altaylı da bir yenisini eklemişti. Altaylı, "Kemal Bey'in bir köpeği olsaydı, sahibi eve geldiğinde o bile heyecanlanmazdı" ifadelerini kullanmıştı.

ALTAYLI KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU: ONUN BAŞINDAKİ İKİ HARF DURUMU ÖZETLİYOR

CHP yandaşı Fatih Altaylı, bu kez Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine soktu. Seçimlerdeki büyük hezimetin ardından 'değişim' çağrılarına kulak asan Kılıçdaroğlu'nu bombalayan Altaylı, "Onun başındaki iki harf zaten durumu özetliyor. K K, kaka. Yani s.çtın." dedi.

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