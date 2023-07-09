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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerinde su baskını oldu

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Giriş Tarihi: 09.07.2023 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerinde su baskını oldu

Zonguldak’taki sel felaketi ile ilgili son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sel sonucu Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerinde su baskını meydana geldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde meydana gelen su baskını sonrası acil servislerin geçici olarak kullanım dışı kaldığını ve 37 ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak'taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde su baskını meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Acil servisler geçici olarak kullanım dışı kalmış, olay sebebiyle 37 ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Durum kontrol altındadır."

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