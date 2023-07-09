Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerinde su baskını oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak Gökçebey ve Devrek devlet hastanelerinde meydana gelen su baskını sonrası acil servislerin geçici olarak kullanım dışı kaldığını ve 37 ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personelinin görevlendirildiğini bildirdi.