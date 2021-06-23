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Fatih Altaylı ahlaksızlıkta sınır tanımadı! Başörtülü Cemile Taşdemir'e alçak sözler: Yaratık

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sivri dili ve ağır hakaretler içeren konuşmalarıyla kamuoyundan sert tepkiler alan gazetecilerin başında geliyor. Altaylı son olarak sosyal medyada, başörtülü Cemile Taşdemir'in kendisini eleştiren bir yazısına ahlaksızça yanıt verdi. Altaylı'nın ifadelerinde "Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma'' sözleri sosyal medyadan yoğun tepki aldı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
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Fatih Altaylı ahlaksızlıkta sınır tanımadı! Başörtülü Cemile Taşdemir'e alçak sözler: Yaratık

Geçmişi başörtüsü düşmanlığı ve başörtülü Müslüman kadınlara hakaretle dolu olan Habertürk yazarı Fatih Altaylı bu kez de sosyal medyada skandala imza attı.

KADIN GAZETECİYE ''YARATIK'' İFADESİNİ KULLANDI
Cemile Taşdemir'in twitter hesabında ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk.' ifadelerine yanıt veren Fatih Altaylı, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın.'' şeklinde yorum yaptı.

''YANIMDA OLSAYDILAR DÖVERDİM''
1999 yılında Radyo D'de yaptığı Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda gazete haberlerini okuyan Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin manşetini okuduğu sırada Marmara Üniversitesi önünde bekleyen başörtülü öğrencilerle ilgili, "Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan başörtülü öğrenciyi kastederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fahişe. Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fahişe. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe.'' skandal ifadeler kullanmıştı.

Hürriyet'teki köşe yazısında ise "Yeni vatandaşlık görevim" başlıklı yazısında "Kendime yeni bir iş buldum. Bundan böyle kılık kıyafet kanununa aykırı olarak dolaşanları kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim" demişti.

Fatih Altaylı'ya soruşturma! Ağır hakaretler etti FATİH ALTAYLI'YA SORUŞTURMA! AĞIR HAKARETLER ETTİ

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