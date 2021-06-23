Fatih Altaylı ahlaksızlıkta sınır tanımadı! Başörtülü Cemile Taşdemir'e alçak sözler: Yaratık
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, sivri dili ve ağır hakaretler içeren konuşmalarıyla kamuoyundan sert tepkiler alan gazetecilerin başında geliyor. Altaylı son olarak sosyal medyada, başörtülü Cemile Taşdemir'in kendisini eleştiren bir yazısına ahlaksızça yanıt verdi. Altaylı'nın ifadelerinde "Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma'' sözleri sosyal medyadan yoğun tepki aldı.
Geçmişi başörtüsü düşmanlığı ve başörtülü Müslüman kadınlara hakaretle dolu olan Habertürk yazarı Fatih Altaylı bu kez de sosyal medyada skandala imza attı.
KADIN GAZETECİYE ''YARATIK'' İFADESİNİ KULLANDI
Cemile Taşdemir'in twitter hesabında ''Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk.' ifadelerine yanıt veren Fatih Altaylı, ''Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın.'' şeklinde yorum yaptı.
''YANIMDA OLSAYDILAR DÖVERDİM''
1999 yılında Radyo D'de yaptığı Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda gazete haberlerini okuyan Fatih Altaylı, Hürriyet gazetesinin manşetini okuduğu sırada Marmara Üniversitesi önünde bekleyen başörtülü öğrencilerle ilgili, "Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan başörtülü öğrenciyi kastederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fahişe. Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fahişe. Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe.'' skandal ifadeler kullanmıştı.
Hürriyet'teki köşe yazısında ise "Yeni vatandaşlık görevim" başlıklı yazısında "Kendime yeni bir iş buldum. Bundan böyle kılık kıyafet kanununa aykırı olarak dolaşanları kolundan tuttuğum gibi karakola götüreceğim" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS günü yasak var mı? 26-27 Haziran Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Emekli ikramiyesi için geri sayım: SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi
- 25 yaş üstü aşılama başladı mı? BioNTech ve Sinovac aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, e-Nabız, MHRS...
- Son dakika: Onlarca memur alınacak! Devlet Personel Başkanlığı memur alımı ilanları güncellendi! İşte kadrolar...
- Milyonlarca memura müjdeli haber! Farklı ek iş ile para kazanmak mümkün! Ancak bu şartlara dikkat!
- Exxen'de flaş gelişme! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? 2021 yeni sezon kadrosunda kimler var? Fragman çıktı mı?
- 6.292 TL maaş verilecek! Göç İdaresi sözleşmeli personel alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?
- ŞOK market indirimleri: 23 Haziran 2021 ŞOK Aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünler indirimli? Fiyat listesi...
- DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? Sınav tarihi ne zaman?
- İçişleri Bakanlığı genelgesi son dakika! 1 Temmuz genelgesi yayımlandı mı? 21 Haziran kararları sonrasında...
- Maske yasağı ne zaman kalkacak? Maske yasağının kalkacağı tarih belli oldu mu?
- Survivor kim elendi? 22 Haziran Survivor ünlüler-gönüllüler SMS sıralaması belli oldu mu? Şampiyonluk adayı olmuştu...