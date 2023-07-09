NATO zirvesinde kritik temas! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da | Biden ile görüşmesi bekleniyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile Başkan Erdoğan'ın görüşmesinin beklendiğini söyledi. İki liderin görüşme programının yoğunluğu nedeniyle planlama üzerinde bir süredir çalışılıyordu. Daha önce iki liderin görüşmesinde Vilnius Zirvesi'nde transatlantik güvenliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere bölgesel ve küresel sorunlar müzakere edilmişti.