NATO zirvesinde kritik temas! Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da | Biden ile görüşmesi bekleniyor
NATO zirvesinde yoğun temaslarda bulunacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme maratonunda ABD Başkanı Biden'ın da olması bekleniyor. İki başkanın gündeminde "Türkiye'nin F-16 alım talebi, İsveç'in üyeliği, Ukrayna Savaşı ve Suriye dosyası" yer alacak.
İki başkanın görüşmesinde "Türkiye'nin F-16 alım talebi, İsveç'in NATO üyeliği, Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye'deki son durum, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi" konuları masaya yatırılacak.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile Başkan Erdoğan'ın görüşmesinin beklendiğini söyledi. İki liderin görüşme programının yoğunluğu nedeniyle planlama üzerinde bir süredir çalışılıyordu. Daha önce iki liderin görüşmesinde Vilnius Zirvesi'nde transatlantik güvenliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere bölgesel ve küresel sorunlar müzakere edilmişti.
F-16'LAR MASADA
Türkiye, Eylül 2021'de Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı kanalıyla ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16'ların modernizasyonu için 70 adet modernizasyon kiti satın alma talebinde bulundu. O tarihten bugüne ikili görüşmelerde Biden yönetimi talebe olumlu baktığını defalarca ifade etti.
ABD senatosundaki bazı isimlerin engellemesi nedeniyle alım henüz gerçekleşmezken Biden-Erdoğan görüşmesinde bu konunun öncelikli konu olarak gündeme gelmesi bekleniyor. ABD'deki bazı senatörlerin Türkiye'nin talebini İsveç'in NATO üyeliği ile ilişkilendirirken Ankara, bu tutumun yanlış olduğunu vurguluyor.
Türkiye yerli savaş uçakları konusunda kat ettiği ivme nedeniyle bu alımı "kat'i bir zaruriyet" olarak görmese de müttefiklik ilişkileri bağlamında bu tür engellemelerin olmaması gerektiğinin altını çiziyor.
KRİTİK KONULAR GÜNDEME GELECEK
İsveç'in NATO üyeliği ve NATO genişlemesi konusunun da gündeme gelmesi beklenen görüşmede Türkiye'nin terörle mücadele noktasındaki haklı kaygılarını iletmesi öngörülüyor. Zirvenin birincil gündemi olarak görülen Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk rolü üstlenen ve barışa giden yoldaki köşe taşı olan Türkiye bu konuda da bağlamında kritik öneme sahip.
Erdoğan-Biden görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumun müzakere edileceği kaydediliyor. Öte yandan Suriye'deki son durum, ABD'nin terör örgütü YPG-PYD'ye desteğinin de görüşmede gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Başkan Erdoğan ile Biden'ın Roma'daki görüşmelerinde kararlaştırılan stratejik mekanizma faaliyetler ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi de görüşme maddelerinden olacak.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞME İÇİN BİR SONRAKİ ŞEHİR VİLNİUS
İki lider ilk olarak Haziran 2021'de Brüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde bir araya gelmiş ardından, Ekim 2021'de G-20 Zirvesinde Roma'da, Haziran 2022'de NATO Liderler Zirvesi'nde Madrid'de, Kasım 2022'de Endonezya'da(Bali) G-20 zirvesinde yüz yüze görüşme gerçekleştirmişlerdi.
Çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirilen Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı son olarak geçtiğimiz ya telefon görüşmesi yapmış, Biden Erdoğan'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik etmişti. İki liderin yüz yüze görüşmesi için bir sonraki şehir Vilnius olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Genel af var mı, çıktı mı, çıkacak mı 2023? Mahkumlara af çıktı mı, kimleri kapsıyor? 7. Yargı Paketi...
- Usta sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti! MFÖ grubunun yıldız ismi sevenlerini yasa boğdu... Özkan Uğur kimdir?
- Yazın terlemeye dur diyecek besinler! Burnunuzun direği sızlamadan rahatça seyahat edebilirsiniz! Meğer onu tüketenler...
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak 2023? %25 zamlı emekli maaşları bu ay yatar mı? SSK - Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihleri
- Yurt dışı telefon harcı ne zaman geçerli olacak 2023? Yurt dışı İMEİ açtırma hangi tarihte sona erecek?
- Evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuruları başladı mı 2023? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
- Okullar ne zaman açılacak 2023? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün, hafta kaldı?
- Memura %25 zam tablosu az evvel açıklandı! 4C Emekli Sandığı'na 3.038 TL ek zam artışı! TÜİK 6 aylık enflasyon farkı hesabı...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuçları erken açıklanacak mı, belli oldu mu?
- Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler arttırıldı, zamlı ödeme miktarları belli oldu! Yaşlı aylığı 2.348 TL, Engelli aylığı 2.811 TL...
- 2023 4C Emekli Sandığı memur emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkları ödemeleri ne zaman?
- Temmuz ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ayın kaçında yatacak?