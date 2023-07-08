Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Ordu Şehir Hastanesi'nde sona doğru! "2024'ün ilk yarısında hizmete açılacak"

Koca, bu paylaşımına, "Ordu Şehir Hastanesi, kaba inşaatı açısından yüzde 95 gibi bir oranla tamamlandı. 250 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulan hastane, 250'si yoğun bakıma ait olmak üzere 987 yataklı olarak, 38 ameliyathane ve 350 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlanıyor." notunu düştü.