Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Ordu Şehir Hastanesi'nde sona doğru! "2024'ün ilk yarısında hizmete açılacak"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu Şehir Hastanesi’nin yapım aşamasına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımla açıklamada bulundu. Bakan Fahrettin Koca, hastanenin kaba inşaatı açısından yüzde 95’i gibi oranla tamamladığını, hastanenin 987 yataklı, 38 ameliyathane ve 350 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlandığını bildirdi. Videoda hastaneye ilişkin bilgileri aktaran Ordu İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, "Hastanemiz 2024'ün ilk yarısında hizmete açılacak." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu Şehir Hastanesinin kaba inşaatının yüzde 95 oranında tamamlandığını, hastanenin 987 yataklı, 38 ameliyathane ve 350 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlandığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından Ordu Şehir Hastanesine ilişkin yürütülen çalışmaların yer aldığı videoyu paylaştı.
Koca, bu paylaşımına, "Ordu Şehir Hastanesi, kaba inşaatı açısından yüzde 95 gibi bir oranla tamamlandı. 250 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulan hastane, 250'si yoğun bakıma ait olmak üzere 987 yataklı olarak, 38 ameliyathane ve 350 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlanıyor." notunu düştü.
Videoda hastaneye ilişkin bilgileri aktaran Ordu İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, 312 bin metrekare kapalı alandan oluşan hastaneyle hem yurt içi hem de yurt dışından gelecek hastalara Ordu'nun doğal güzellikleriyle birlikte sağlık hizmeti sunulacağını kaydetti.
Tüzün, son teknolojik imkanlarla inşa edilip donatılan Ordu Şehir Hastanesinde depreme karşı 1020 sismik izolatör bulunduğunu da belirterek, "Hastanemiz 2024'ün ilk yarısında hizmete açılacak." ifadesini kullandı.
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