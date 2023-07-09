Fatih Altaylı’dan bu kez de ekonomi üzerinden algı operasyonu! Bloomberg’den sonra sahneye çıktı KKM’yi hedef aldı

Her dönem vatandaşa üstten bakan ifadeler kullanan ve hakaretler yağdıran, devletin birçok kurumunu hedef alarak iftira ve yalanlarla suçlayan Fatih Altaylı; 14 Mayıs seçimlerinin olduğu gece yaptığı asılsız bilgilerle manipülasyon çalışmasının ardından seçimlerde Başkan Erdoğan'ın önde çıkması sonrası apar topar Habertürk'ten ayrılmıştı. Habertürk'ten ayrıldıktan sonra bu kez de sosyal medya üzerinden yayınlar yapmaya başlayan Altaylı, burada da hakaret dolu içeriklerini piyasaya sürmeye başladı.

BLOOMBERG'İN KKM OPERASYONU SONRASI ALTAYLI SAHNEYE ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli Bloomberg'in masa başı bir operasyonla hedef aldığı Kur Korumalı Mevduat hesaplarını diline dolayan Altaylı, skandal ifadeler kullandı. Açıklandığı dönemde bir gecede doların üzerindeki köpüğü alan ve TL'ye yaklaşık yüzde 40'a varan değer kazandıran KKM hesaplarıyla ilgili konuşan Altaylı "Onun başındaki iki harf zaten durumu özetliyor. K K, kaka. Yani s.çtın." dedi.

Bloomberg'in Türkiye'deki ayağı olan Habertürk'te uzun yıllar Genel Yayın Yönetmenliği görevi yapan Altaylı'nın, ABD merkezli tetikçinin masa başı operasyonla sahneye çıkmasının ardından KKM'yi hedef alması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.