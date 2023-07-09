Fatih Altaylı'dan bu kez de ekonomi üzerinden algı operasyonu! Bloomberg'den sonra sahneye çıktı KKM'yi hedef aldı
Her dönem vatandaşa üstten bakan ve hakaretler yağdıran Fatih Altaylı, küfürbaz ifadelerine şimdi de sosyal medya üzerinden devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde vatandaşa "yavşak, it sürüsü" gibi ifadeler kullanarak hakaret eden, Diyanet'e yakışıksız ifadelerle saldıran Altaylı; şimdi de ekonomi üzerinden algı yaparak açıklandığı dönem doların yüzde 50'yi aşkın düşüşüne neden olan KKM'yi hedef aldı.
Her dönem vatandaşa üstten bakan ifadeler kullanan ve hakaretler yağdıran, devletin birçok kurumunu hedef alarak iftira ve yalanlarla suçlayan Fatih Altaylı; 14 Mayıs seçimlerinin olduğu gece yaptığı asılsız bilgilerle manipülasyon çalışmasının ardından seçimlerde Başkan Erdoğan'ın önde çıkması sonrası apar topar Habertürk'ten ayrılmıştı. Habertürk'ten ayrıldıktan sonra bu kez de sosyal medya üzerinden yayınlar yapmaya başlayan Altaylı, burada da hakaret dolu içeriklerini piyasaya sürmeye başladı.
BLOOMBERG'İN KKM OPERASYONU SONRASI ALTAYLI SAHNEYE ÇIKTI
Geçtiğimiz günlerde ABD merkezli Bloomberg'in masa başı bir operasyonla hedef aldığı Kur Korumalı Mevduat hesaplarını diline dolayan Altaylı, skandal ifadeler kullandı. Açıklandığı dönemde bir gecede doların üzerindeki köpüğü alan ve TL'ye yaklaşık yüzde 40'a varan değer kazandıran KKM hesaplarıyla ilgili konuşan Altaylı "Onun başındaki iki harf zaten durumu özetliyor. K K, kaka. Yani s.çtın." dedi.
Bloomberg'in Türkiye'deki ayağı olan Habertürk'te uzun yıllar Genel Yayın Yönetmenliği görevi yapan Altaylı'nın, ABD merkezli tetikçinin masa başı operasyonla sahneye çıkmasının ardından KKM'yi hedef alması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.
*ahaber.com.tr'nin Bloomberg'in masa başı operasyonu haberini okumak için fotoğrafa tıklayın
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YALANLAMA YAYINLAMIŞTI
Ekonomi üzerinden algı operasyonlarına devam eden ABD merkezli Bloomberg'in operasyonunu Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklama ile çürüttü. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Maliye Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzasıyla dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir." ifadeleri kullanıldı.
İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama
Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzası ile dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir.
Aksine; Kur Korumalı Mevduata ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çevçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." açıklaması yapmıştı.
Ancak, ilgili muhabire haberin yazım sürecinde bilgilerin doğru olmadığını bildirmemize rağmen "Bakanlık yorum yapmadı." ifadeleri ile gerçek dışı, yalan haberini ısrarla yayımladığı görülmüştür.
Bu çerçevede; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bizzat duymadığınız yönlendirmeli, dedikodu tarzı, masa başı kurgulanan, art niyetli haberlere lütfen itibar etmeyiniz.
İŞTE ABD MERKEZLİ TETİKÇİNİN O HABERİ
ABD merkezli Bloomberg, söz konusu haberde Bakan Şimşek'in Kur Korumalı Mevduat sistemini eleştirdiği iddia edildi. Şimşek'in perşembe günü yabancı yatırımcılarla yapılan bir toplantıda bu konuyu eleştirdiği iddia edilirken, program hakkında "kötü bir fikir" ifadesini kullandığı alanı ortaya atıldı.
Söz konusu iddia ile ilgili Bakan Mehmet Şimşek'in yorum yapmaktan kaçındığı ifadeleri yer alırken, yeterli kaynak bulunması durumunda programın sona erdirileceği iddia edildi.
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