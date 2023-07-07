CHP’de sözde “değişim” rüzgarları! İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin getirilecek iddiası ortalığı karıştırdı
14-28 Mayıs seçimlerinde tarihi bir hezimetle karşılaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan “değişim” taleplerine kulaklarını tıkarken bir yandan da kendi kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda CHP’de İstanbul İl Başkanlığına CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin'i getireceği öne sürüldü. Bu iddia Kılıçdaroğlu’nun statükocu tutumu nedeniyle seçmende büyük tepkiye neden oldu. İşte detaylar..
"Türkiye Yüzyılı" sloganıyla 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde tarihi bir başarıya imza atan Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı büyük bir zafer kazandı.
Başkan Erdoğan karşısında girdiği 13 seçimden de yenilgiyle ayrılan koalisyonun adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden gelen tüm 'istifa' çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmama kararı aldı ve "değişim" isteklerine kulak tıkadı.
İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA "GÜRSEL TEKİN GETİRİLECEK" İDDİASI
CHP'yi kendi arzularıyla şekillendiren Kemal Kılıçdaroğlu, 'değişim' çağrıları yapanları kara listeye alırken diğer yandan kendi yakınlarındaki isimleri üst kademeye çıkarmaya başladı.
Öyle ki Gazeteci Canan Kaya'nın ifadelerine göre; Ekrem İmamoğlu'nun en yanındaki isim Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak alması sonrasında kimsenin atanmadığı CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin atandı.
"GÜRSEL TEKİN ATANACAK" İDDİASI
Kaya söz konusu habere ilişkin yaptığı Twitter paylaşımında, "CHP eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, önümüzdeki hafta CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilmesi bekleniyor." dedi.
CHP'Lİ SEÇMENDEN BÜYÜK TEPKİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine yakın çevresindeki bir isme görev vermesi CHP seçmeninde büyük tepkilere yol açtı.
İŞTE O TEPKİLER:
"CHP'nin "yeni" MYK'sında oturanlar Faik Öztrak ve Eren Erdem. Yeni il başkanı Gürsel Tekin. Aynen, değişimi biz kendi içimizde hallederiz. Aynı isimleri farklı makamlara getirerek istenen değişimi sağlarız. Koskoca CHP ne hale geldi? Atatürk'ün mirasına verilen değere bak.."
"Genel merkez seçim zamanı Kars'a git deyince gitmem diyen adama ödül"
"KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİRSE ADAY OLACAĞIM" DEMİŞTİ
CHP Eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seçim yenilgisinin ardından partisine eleştirilerde bulunmuştu.
"Siz seçimden seçime sahaya çıkarsanız olmaz." ifadelerine yer veren Tekin, seçim dönemi boyunca yüz bin kilometre yol dolaştığı için partililerin kendisiyle kafa bulduğunu söylemişti.
Kongre takvimine dikkat çeken Tekin, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi halinde genel başkanlığa aday olacağını ilan etmişti
SEÇİM YENİLGİSİNİ HAZMEDEMEMİŞTİ
Seçim hezimetini kaldıramayan Tekin, partisinin oyları koruyamadığını iddia ederek "Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık." ifadelerini kullanmıştı.
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