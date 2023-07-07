CHP’de sözde “değişim” rüzgarları! İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin getirilecek iddiası ortalığı karıştırdı

Başkan Erdoğan karşısında girdiği 13 seçimden de yenilgiyle ayrılan koalisyonun adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden gelen tüm 'istifa' çağrılarına rağmen koltuğunu bırakmama kararı aldı ve "değişim" isteklerine kulak tıkadı.

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CHP'yi kendi arzularıyla şekillendiren Kemal Kılıçdaroğlu, 'değişim' çağrıları yapanları kara listeye alırken diğer yandan kendi yakınlarındaki isimleri üst kademeye çıkarmaya başladı.

Öyle ki Gazeteci Canan Kaya'nın ifadelerine göre; Ekrem İmamoğlu'nun en yanındaki isim Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak alması sonrasında kimsenin atanmadığı CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin atandı.