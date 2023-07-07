Başkan Erdoğan'ın İsveç çıkışı dünya basınında: Stockholm üzerindeki baskıyı artırdı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç'in NATO'ya üyeliğinin kabulüne ilişkin önümüzdeki günlerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson ile bir araya gelecek. Başkan Erdoğan bugün Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı açıklamalarda İsveç'e sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan "Teröriste kucak açana onay veremeyiz" ifadelerini kullanırken İsveç'in Madrid'de verdiği sözleri tutması gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan'ın bu çıkışı yabancı basında da gündem olurken Bloomberg haberinde "Erdoğan toplantı öncesi İsveç'e yönelik eleştirilerini artırdı" ifadelerine yer verdi. Al-Monitör'ün haberinde ise "Recep Tayyip Erdoğan Stockholm üzerindeki baskıyı artırdı" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson ile bir araya gelecek.
NATO'DAN AÇIKLAMA: FARKLILIKLARI GİDERMEYE ÇALIŞACAĞIZ
Stoltenberg yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson'u pazartesi Vilnius'ta toplantıya davet ettim. Üçümüz orada uzmanlarımız eşliğinde detaylara bakmak, Türkiye ile İsveç'in pozisyonları arasında farklılıkların olduğu somut meseleleri ele almak için görüşeceğiz. Farklılıkları gidermenin en iyi yolu bu." sözleriyle kritik toplantı öncesi ortamı biraz yumuşatmayı denedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulunurken İsveç'in terör örgütlerine verdiği desteğe göndermede bulundu.
TERÖRLE İNSANLIK YAN YANA DURAMAZ
"İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz. Başta terörizmle kararlı mücadele olmak üzere, ittifakın temel değerlerine sadakat gösterecek herkesi bağrımıza basmaya hazırız. Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk ama teröristleri himaye edenlere ve terörle mücadelede gerekli tedbirleri almayanlara da tepkimizi göstermekten çekinmedik. 'NATO çatısı altında dayanışma sergileyelim.' diyenlerin Türkiye'de darbeye kalkışmış, 40 yılda binlerce insanımızı katletmiş canilere kucak açmasının hiçbir makul gerekçesi olamaz. Terörle demokrasi, terörle güvenlik, terörle insanlık yan yana duramaz. İttifakın özü karşılıklı güven ve dayanışma ikliminin tesisidir. Bu olmadan diğer konuları konuşmanın bir anlamı yoktur.
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ARASINA MESAFE KOYMAYAN ÜLKE NATO'YA NASIL KATKI SAĞLAR?
Bize tavsiyede bulunanlar öncelikle şu sorulara açık yüreklilikle cevap vermelidir. Türkiye, sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir? Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir? Terörizmle mücadele etmeyenler ittifakın hasımlarıyla nasıl mücadele edebilir?
MADRİD'DE VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTUN
"Biz, her işimizde olduğu gibi burada da dürüst davranıyor, gizli bir gündemle değil, şeffaf bir şekilde hareket ediyoruz. Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz. Bağcıyla hiçbir işimizin olmadığını, tek amacımızın üzüm yemek olduğunu burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Salı günü Vilnius'ta yapılacak Liderler Zirvesi'nde tüm bu hususları tekrar ittifak ortaklarımızın dikkatine getireceğiz. Ülkemiz, milletimiz ve güvenliğimiz için en hayırlı karar neyse inşallah onu hayata geçireceğiz."
Başkan Erdoğan'ın toplantı öncesi yaptığı bu çıkış yabancı basında da gündem oldu.
"İSVEÇ'E YÖNELİK ELEŞTİRİLER ARTIRILDI"
Bloomberg'in yaptığı haberde "Pazartesi günü Litvanya'nın Vilnius kentinde başbakanı Ulf Kristersson ile yapacağı kritik görüşme öncesinde İsveç'e yönelik eleştirilerini artırdı." ifadelerini kullanıldı.
"STOCKHOLM ÜZERİNDE BASKIYI ARTIRDI"
Al-Monitör'ün haberinde ise "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile NATO üyeliği konusunda yapacağı görüşme öncesi İsveç üzerindeki baskıyı artırdı." ifadeleri kullandı.
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