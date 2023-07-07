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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan cezaevindeki hükümlüler ile ilgili açıklama

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Giriş Tarihi: 07.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan cezaevindeki hükümlüler ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir." dedi.

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