RTÜK'ten Merdan Yanardağ kararı! TELE 1'e terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı övmenin cezası kesildi
RTÜK, CHP yandaşı TELE 1'de terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler dizen Merdan Yanardağ'ın katıldığı programda "bölücü terör örgüt elebaşını övdüğü, yargı organlarını aşağıladığı, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle kanala 7 gün yayın durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gazeteci Merdan Yanardağ'ın katıldığı programda, "bölücü terör örgüt elebaşını övdüğü, yargı organlarını aşağıladığı, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle Tele 1'e, 7 gün yayın durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.
RTÜK'ten yapılan açıklamada, Yanardağ'ın, "canlı yayında binlerce insanın hayatını kaybetmesinden sorumlu, 'bebek katili' terörist başını öven ve şirin gösteren" sözleri üzerine RTÜK'ün harekete geçtiği belirtildi.
Üst Kurulun haftalık olağan toplantısında, izleme raporunun ayrıntılarıyla ele alındığı aktarılan açıklamada, Yanardağ'ın bağımsız Türk mahkemeleri tarafından terör suçuyla yargılanarak suçu sabit görülmüş bir hükümlü için "Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkum" şeklindeki sözlerinin, düşünce özgürlüğü ve medyanın bağımsızlığı kapsamında değerlendirilemeyecek türde olduğu ifade edildi.
Yanardağ'ın, yakalanıp yurt dışından getirilen, mahkemede kameralar önünde yargılanarak hüküm giyen terörist başını "siyasi mahkum" ilan ederek, Türk yargısının güvenirliğini zedelediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yapılan inceleme sırasında, mahkemece 'teröristbaşı' olarak tescillenen, toplum tarafından da 'teröristbaşı' olarak kabul edilen şahsı mağdur ilan etme çabası RTÜK üyelerinin tespitleri arasında yer aldı. Türk hukuk sistemince yargılanan teröristbaşı hakkında 'elinde rehin olarak tutmuşsun' sözleri ile devletin yargı organlarını alenen aşağılayan Yanardağ'ın yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği tespit edildi.
RTÜK toplantısında ayrıca, Yanardağ'ın, 'çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof olmuş, çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.' ifadeleri ile terör suçundan hüküm giymiş ve ömür boyu hapse mahkum edilmiş bir suçluyu övmesinin toplumda infial uyandıracak nitelikte olduğuna karar verildi. Yanardağ'ın 'normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor.' sözleriyle bağımsız Türk mahkemelerini hiçe sayarak, bir hükümlünün serbest bırakılması gerektiğini savunması, yargıya karşı toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmek olarak değerlendirildi."
TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİ
Açıklamada, müzakereler sonunda, 6112 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un "Yayın Hizmeti İlkeleri"ni düzenleyen maddesini ihlal ettiği belirlenen Tele 1'e, 7 gün yayın durdurma ve üst sınırdan para cezası verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Haziran'da Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Öcalan'a ilişkin açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında 28 Haziran'da tutuklanan Merdan Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna tutukluluğa itiraz etti.
İtirazı değerlendiren İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi, şüphelinin üzerine yüklenen suça ilişkin suç şüphesini gösteren olguların mevcudiyeti, tutuklulukta kaldığı süre, tutukluluğunun devamının ölçülü olması, kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunması ve adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını dikkate alınarak İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin kararını usul ve yasaya uygun buldu.
Mahkeme, şüpheli avukatı Durna'nın tutuklama kararına itiraz yönündeki talebinin reddine hükmetti.
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